Tp.HCM thông qua quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Tp.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Tp.HCM với diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính; đồng thời nghiên cứu mối liên hệ với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các không gian biển liên quan.

Dân số Tp.HCM được dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Năm trung tâm vệ tinh của TP HCM theo Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Theo quy hoạch, năm trung tâm vệ tinh gồm năm trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên (Bình Dương cũ). Thành phố đồng thời xác lập 10 vùng quản trị phát triển theo điều kiện tự nhiên, quỹ đất, hạ tầng, môi trường và chức năng chủ đạo.

Quy hoạch cũng xác định 5 cực tăng trưởng gồm: lõi trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm được định hướng phát triển dịch vụ tài chính quốc tế. Bốn cực còn lại gồm đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp - logistics phía Bắc; cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam; đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

Các cực tăng trưởng được kết nối bằng hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây; chuỗi công nghiệp - sản xuất - logistics đa phương thức; hạ tầng đô thị đa tầng và mạng lưới không gian xanh, mặt nước. Thành phố chuyển từ cấu trúc cộng gộp sau sáp nhập sang mạng lưới đô thị thống nhất, liên kết và chuyên môn hóa theo lợi thế từng khu vực.

Không gian Thành phố sẽ được tổ chức lại. Tổ chức không gian ba chiều: mặt đất, ngầm và trên cao, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao… của Tp.HCM. Quy hoạch xác định đến năm 2050 Tp.HCM là trung tâm giáo dục đại học, nghề nghiệp, khoa học, công nghệ hàng đầu châu Á.

Dự kiến Tp.HCM sẽ có quy mô 2 triệu sinh viên, bổ sung 1.400 - 2.000ha quỹ đất giáo dục đại học giai đoạn 2030 - 2050.

Tp.HCM cũng sẽ tiếp tục phát triển bệnh viện cửa ngõ, cụm y tế chuyên sâu, trục kết nối y tế du lịch, đẩy mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, chuyển đổi số. Đạt 45 giường bệnh và 35 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2045.

Quy hoạch xác định nhiều nội dung về an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2045 Tp.HCM là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới, xác định các khu chức năng đặc thù với cơ chế vượt trội, làm không gian thử nghiệm chính sách mới để thúc đẩy các động lực mới.

Thành phố sẽ phát triển các khu đặc thù với cơ chế, chính sách vượt trội nhằm tạo không gian thử nghiệm chính sách mới, thu hút nguồn lực chất lượng cao và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mũi nhọn….

Về nguồn lực thực hiện, Tp.HCM sử dụng vốn nhà nước để dẫn dắt, huy động mạnh nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công tư, khai thác giá trị tăng thêm từ đất gắn với hạ tầng, trái phiếu đô thị. Xác định rõ thứ tự ưu tiên, trách nhiệm, tiến độ và cơ chế giám sát các dự án trọng điểm, ứng dụng dữ liệu, công nghệ số trong theo dõi, đánh giá thực hiện quy hoạch.