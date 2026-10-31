TP.HCM thông qua cơ chế phát hành trái phiếu tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Cơ chế phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế được kỳ vọng giúp TP.HCM mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu quốc tế. (Ảnh minh họa)

HĐND TP.HCM khóa XI vừa thông qua Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Cơ chế này tạo thêm kênh huy động vốn trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm của Thành phố.

Theo thông tin được công bố, giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu đầu tư công cấp Thành phố ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi nguồn vốn ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 31%. Hiện TP.HCM có gần 100 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 1,5 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành phố có danh mục 90 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2026 - 2031, với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm, tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt khoảng 35 - 40% GRDP.

Theo Nghị quyết, UBND TP.HCM là chủ thể phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam để huy động vốn triển khai các dự án trọng điểm. Các dự án sử dụng vốn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục về đầu tư, bảo vệ môi trường và các quy định pháp lý liên quan.

Thành phố ưu tiên các dự án phát triển hạ tầng đô thị, công trình kết cấu hạ tầng hoặc công trình trọng điểm gắn với tiêu chuẩn xanh, xã hội, bền vững và bảo vệ môi trường. Hoạt động phát hành phải bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với phương thức phát hành, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, người sở hữu trái phiếu.

Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích, trong phạm vi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không sử dụng cho chi thường xuyên hoặc các mục đích trái quy định pháp luật. UBND Thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc huy động, sử dụng vốn và bố trí kinh phí từ ngân sách để thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi cùng các chi phí hợp pháp liên quan đến trái phiếu phát hành.

Việc triển khai cơ chế này cũng được kỳ vọng tạo tiền đề phát triển thị trường trái phiếu quốc tế tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP.HCM (VIFC-HCMC). Qua đó, Thành phố hướng tới kết nối nhu cầu huy động vốn trong nước với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, đồng thời phát triển các dịch vụ như tư vấn phát hành, thu xếp vốn, xếp hạng tín nhiệm và quản trị rủi ro.