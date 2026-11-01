TP.HCM: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 8 xe ô tô, giá khởi điểm hơn 306 triệu đồng

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Theo Thông báo số 37912/TB-SNNMT-VP ngày 30/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM triển khai việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản công là các phương tiện ô tô thuộc sở hữu của đơn vị.

Việc thanh lý tài sản được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 6757/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 của UBND TP.HCM về việc thanh lý tài sản công và Quyết định số 9548/QĐ-SNNMT-VP ngày 27/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản thanh lý.

8 xe ô tô có giá khởi điểm hơn 306 triệu đồng

Theo danh mục tài sản được công bố, 8 phương tiện đưa ra đấu giá gồm nhiều chủng loại, chủ yếu là xe đã qua sử dụng, có năm sản xuất từ 2002 đến 2013.

Cụ thể, tài sản gồm: xe Nissan Urvan 15 chỗ, biển số 51D-0172, sản xuất năm 2002, giá khởi điểm 13.812.800 đồng; xe Mitsubishi Jolie 8 chỗ, biển số 51A-0937, sản xuất năm 2002, giá khởi điểm 31.764.000 đồng; xe Mitsubishi Pajero 7 chỗ, biển số 51A-1422, sản xuất năm 2004, giá khởi điểm 72.075.000 đồng.

Bên cạnh đó là xe Toyota Hiace 12 chỗ, biển số 51D-0257, sản xuất năm 2003, giá khởi điểm 13.230.800 đồng; xe bán tải Ford Ranger, biển số 51B-0321, sản xuất năm 2004, giá khởi điểm 42 triệu đồng; xe Mitsubishi Pajero 7 chỗ, biển số 61F-0832, sản xuất năm 2003, giá khởi điểm 60.748.000 đồng.

Hai phương tiện còn lại gồm xe Mitsubishi Pajero Sport 7 chỗ, biển số 50A-002.17, sản xuất năm 2012, giá khởi điểm 14.760.000 đồng và xe tải thùng kín 600 kg hiệu Suzuki, biển số 50M-005.43, sản xuất năm 2013, giá khởi điểm 57.982.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm của 8 phương tiện là 306.372.600 đồng (bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm đồng). Mức giá này chưa bao gồm thuế VAT. Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, di dời và những chi phí phát sinh khác do người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm chi trả.

Lựa chọn tổ chức đấu giá theo thang điểm 100

Để bảo đảm việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đưa ra bộ tiêu chí đánh giá với tổng điểm tối đa 100 điểm.

Các tiêu chí tập trung vào 5 nhóm nội dung chính, gồm: tư cách pháp lý của tổ chức hành nghề đấu giá; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đấu giá; phương án đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá; cùng các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

Trong đó, nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín chiếm tỷ trọng cao nhất với 57 điểm. Nội dung đánh giá bao gồm số lượng cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề, số cuộc đấu giá thành, kết quả đấu giá có mức chênh lệch so với giá khởi điểm, thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản, số lượng và kinh nghiệm của đấu giá viên, cũng như việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị có tổng điểm tối đa 19 điểm; phương án đấu giá có 16 điểm; các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá có 8 điểm.

Đáng chú ý, phương án đấu giá phải thể hiện tính khả thi, hiệu quả trong việc xác định hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá; phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ; đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá. Đồng thời, tổ chức hành nghề đấu giá phải đề xuất giải pháp giám sát hiệu quả, phòng ngừa tình trạng thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn và an ninh trật tự tại phiên đấu giá.

Đối với nhóm tiêu chí khác, Sở xem xét việc tổ chức hành nghề đấu giá đã từng ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với người có tài sản và tổ chức đấu giá thành theo hợp đồng; điều kiện về trụ sở, thành viên hợp danh tại địa phương nơi có tài sản; cũng như số lượng thành viên hợp danh của tổ chức đấu giá.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trong 3 ngày làm việc

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông báo các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở, địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá là 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá được đăng tải trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia và hệ thống đấu giá trực tuyến theo quy định.

Trong quá trình chấm điểm, nếu phát hiện thông tin liên quan chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, người có tài sản có thể yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá cung cấp tài liệu chứng minh, giải trình để làm rõ.

Các tổ chức tham gia phải gửi kèm phụ lục tự chấm điểm chính xác, có chữ ký và đóng dấu của đơn vị. Người liên hệ nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và căn cước công dân hoặc căn cước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lưu ý, những đơn vị không được thông báo kết quả lựa chọn được hiểu là không được lựa chọn và Sở không hoàn trả hồ sơ đã nộp.

Việc công khai thông tin lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá là bước triển khai cần thiết trong quá trình thanh lý tài sản công, góp phần bảo đảm hoạt động đấu giá được thực hiện theo quy định pháp luật, công khai, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Xem chi tiết tại: 37912-snn.pdf