TP.HCM thiếu công nhân xây dựng dù thu nhập lên tới 20 triệu đồng/tháng

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, thị trường lao động thành phố dự kiến cần tuyển thêm khoảng 45.000-50.000 vị trí việc làm trong những tháng cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027. Nhu cầu này xuất phát từ việc doanh nghiệp phải hoàn tất đơn hàng xuất khẩu, đồng thời đáp ứng sức mua tiêu dùng nội địa dịp cuối năm.

9 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhu cầu tuyển dụng 246.622 vị trí việc làm. Riêng tháng 10/2026, nhu cầu tuyển dụng ghi nhận hơn 19.500 vị trí.

Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn tập trung ở kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử, sản xuất, chế biến, vận hành máy, lao động kỹ thuật, xây dựng, logistics, kho vận và xuất nhập khẩu.

Đáng chú ý, ngành xây dựng đang chịu áp lực lớn về nguồn nhân lực khi TP.HCM đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn, từ hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng đến chỉnh trang đô thị.

Ngành xây dựng cần bổ sung lao động dịp cuối năm, với mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng cho lao động phổ thông và 12-20 triệu đồng/tháng cho lao động kỹ thuật.

Theo Sở Nội vụ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lớn. Tuy nhiên, khi nhiều dự án đồng loạt triển khai vào dịp cuối năm, ngành này vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, cả lao động phổ thông lẫn lao động có tay nghề.

Mức thu nhập tuyển dụng hiện dao động từ 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 12-20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn. Dù mức lương được đánh giá khá cạnh tranh, việc thu hút và giữ chân nhân lực vẫn gặp nhiều khó khăn.

Sở Nội vụ chỉ ra 3 nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp xây dựng khó tuyển người. Thứ nhất, đặc thù công việc ngoài trời, nặng nhọc và vất vả. Thứ hai, lao động phổ thông có xu hướng lựa chọn công việc thời vụ, nhận lương khoán ngắn hạn thay vì ký hợp đồng dài hạn. Thứ ba, ngành xây dựng phải cạnh tranh lao động với các khu công nghiệp và lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Để chủ động nguồn nhân lực cho các dự án, thành phố đang tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp nhằm dự báo nhu cầu, kết nối cung - cầu lao động ngành xây dựng.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, hơn 380 sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM và hơn 250 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM đều được doanh nghiệp tuyển dụng.

Nhiều doanh nghiệp xây dựng tại TP.HCM gặp khó trong tuyển dụng, giữ chân công nhân do đặc thù công việc nặng nhọc và sự cạnh tranh lao động từ các ngành nghề khác. (Ảnh: Lương Ý)

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu lập kế hoạch huy động nhân sự chi tiết để bảo đảm tiến độ công trình. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng được đề nghị phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM công khai thông tin về vị trí, số lượng và mức lương trên sàn giao dịch việc làm.

Ở phạm vi toàn thị trường, để hạn chế nguy cơ thiếu hụt nhân lực dịp cuối năm, TP.HCM đang đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, phối hợp với các địa phương kết nối nguồn lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cũng đã ký kết biên bản phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên.

Sở Nội vụ cho biết việc chia sẻ dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng và bảo hiểm thất nghiệp giữa các địa phương sẽ góp phần điều tiết, thu hút lao động từ các tỉnh, thành lân cận đến TP.HCM làm việc, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm cuối năm.