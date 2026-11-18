TP HCM vừa thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở thương mại thí điểm năm 2026 tại 147 khu đất với tổng diện tích hơn 854 ha.

Việc triển khai dựa trên danh mục được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết 125, áp dụng cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội và Nghị định 75 của Chính phủ. Quỹ đất này gồm 457 ha đất ở hiện hữu cùng đất dự kiến chuyển mục đích và khoảng 342 ha đất trồng lúa sẽ được chuyển đổi. Các doanh nghiệp thực hiện thông qua thỏa thuận nhận quyền hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Theo địa giới trước sáp nhập, khu vực TP HCM cũ có 94 dự án với quy mô 590 ha. Khu vực Bình Dương cũ có 34 dự án rộng khoảng 140 ha. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 19 dự án với quy mô xấp xỉ 125 ha.

Một khu nhà ở thương mại tại TP. HCM (Ảnh minh họa)

Nhiều dự án trong danh mục có tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng. Khu dân cư Trường Vĩ tại xã Hiệp Phước có mức đầu tư lớn nhất với 29.300 tỷ đồng, diện tích 43 ha. Kế đến là khu nhà ở Vạn Phúc New tại xã Nhà Bè rộng 71 ha, vốn 28.923 tỷ đồng và dự án Suối Giữa tại phường Chánh Hiệp rộng 31 ha, vốn 16.000 tỷ đồng. Xét về quy mô diện tích, dự án CITY Hà Nội tại phường Cát Lái dẫn đầu với gần 80 ha, vốn 10.000 tỷ đồng.

Thông báo trên là căn cứ để cơ quan nhà nước và doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo. Quá trình triển khai phải đồng bộ các cấp độ quy hoạch, tuân thủ pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Danh sách 147 khu đất được chốt từ 450 hồ sơ qua ba đợt rà soát. Các hồ sơ còn lại gồm 107 dự án không đủ điều kiện, 68 hồ sơ bị rút hoặc trả lại, 24 hồ sơ của doanh nghiệp cổ phần hóa cần rà soát thêm, 103 hồ sơ chuyển sang đợt sau và một hồ sơ đã được thông qua trước đó.