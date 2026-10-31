TP.HCM: Thêm tuyến đường chật hẹp, ngập nước được mở rộng lên 30m

Tại Kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức ngày 30/10, các đại biểu đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương (đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom).

Đường Phan Anh hiện hữu chỉ rộng khoảng 7m trong khi lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc nên thường xuyên ùn tắc.

Đường Phan Anh - An Dương Vương là một trong những trục giao thông chính, có vai trò kết nối liên khu vực, hình thành tuyến giao thông liên tục qua các trục Hương lộ 3 - Bình Long - Phan Anh - An Dương Vương. Tuyến đường còn kết nối với nhiều tuyến quan trọng như Hòa Bình, Lê Văn Quới, Hương lộ 2, Thoại Ngọc Hầu, Lý Thánh Tông, Tô Hiệu, Tân Hòa Đông và Bà Hom.

Tuy nhiên, đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom, dài khoảng 2km, đi qua địa bàn các phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Bình Trị Đông, hiện có mặt cắt ngang chỉ khoảng 14m. Trong đó, lòng đường rộng khoảng 7m, vỉa hè mỗi bên khoảng 3,5m. Quy mô này chưa tương xứng với vai trò của một tuyến giao thông trục chính và nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện lớn thường xuyên gây quá tải, ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và khả năng kết nối với các tuyến đường lân cận. Mặt cắt đường chật hẹp trong điều kiện mật độ phương tiện cao cũng làm gia tăng nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông.

Bên cạnh hạn chế về năng lực lưu thông, hệ thống thoát nước hiện hữu trên tuyến có đường kính khoảng 600 - 800mm, đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch và chưa đáp ứng yêu cầu thoát nước của khu vực.

Đáng chú ý, đường Phan Anh là một trong 18 điểm ngập trên các tuyến đường trục chính thuộc Kế hoạch chống ngập theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/1/2021 của UBND TP.HCM. Tuyến đường này cũng nằm trong danh sách 48 điểm ngập thuộc Kế hoạch thoát nước, chống ngập mùa mưa năm 2026 do Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố tại Công văn số 10598/SXD-HTKT ngày 2/4/2026.

Đường Phan Anh là một trong 18 điểm ngập đang được TP.HCM lên phương án xử lý.

Theo phương án được HĐND TP.HCM thông qua, Dự án Nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương thuộc nhóm A, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, có tổng mức đầu tư dự kiến 4.326,125 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Dự án có chiều dài khoảng 2km, điểm đầu tại giao lộ đường Hòa Bình (ranh nút giao Ngã tư Bốn Xã), điểm cuối tại giao lộ đường Bà Hom. Tuyến đường sẽ được đầu tư hoàn chỉnh với mặt cắt ngang 30m, bao gồm mặt đường, hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trong tổng mức đầu tư dự kiến, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật chiếm phần lớn với 3.461,624 tỷ đồng. Chi phí xây dựng là 413,249 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 5,426 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 21,477 tỷ đồng; chi phí khác 8,782 tỷ đồng và chi phí dự phòng 415,567 tỷ đồng.

Việc mở rộng đoạn tuyến này nhằm nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, từng bước giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông. Đồng thời, dự án tạo điều kiện đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, từng bước khắc phục tình trạng ngập, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của trục Phan Anh - An Dương Vương, tăng cường kết nối giữa khu vực Tây Bắc và Tây Nam thành phố. Qua đó, góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho mạng lưới đường hiện hữu và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

Dự án dự kiến được triển khai từ năm 2026 - 2032. Trong đó, năm 2026 thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khảo sát, kiểm đếm đất đai và tài sản. Giai đoạn 2027 - 2028 triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Từ năm 2029 - 2032 sẽ lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng. Tổng vốn dự kiến bố trí trong giai đoạn 2026 - 2030 là 3.789,421 tỷ đồng và giai đoạn 2031 - 2035 là 536,704 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố.