TP.HCM: Thêm 'cầu nối' hỗ trợ việc làm cho học viên hoàn cảnh đặc thù

Tham dự chương trình có Trung tướng Trần Văn Thiện - Cục trưởng Cục C11 (Bộ Công an); Đại tá Đỗ Trọng Khang - Trưởng phòng I, Cục C11; Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát, cùng đại diện Công an các địa phương, các trường và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Thiện cho biết việc Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II được chuyển từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an, trực tiếp là Cục C11, mở ra giai đoạn phát triển mới, gắn đào tạo nghề với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Trần Văn Thiện tham quan khu trưng bày, xưởng thực hành của các khoa. Ảnh: NT

Theo Trung tướng Trần Văn Thiện, bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động, nhà trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù như: công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân trở về địa phương; người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; người cai nghiện, sau cai nghiện ma túy.

Với các nhóm này, đào tạo nghề và có việc làm ổn định có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tự lập, tái hòa nhập cộng đồng. Do đó, nhà trường cần chú trọng không chỉ kiến thức nghề mà cả kỹ năng, kỷ luật, trách nhiệm, hướng nghiệp và hỗ trợ phù hợp trong quá trình học tập.

Trung tướng Trần Văn Thiện đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành; chuyển từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo những gì xã hội và doanh nghiệp cần.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và chú trọng các ngành nghề kỹ thuật có giá trị gia tăng cao.

Văn phòng Hỗ trợ giới thiệu việc làm học sinh, sinh viên được xác định là đầu mối kết nối từ tư vấn, định hướng nghề nghiệp đến kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ người học tìm việc sau tốt nghiệp.

Tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II, cho biết nhà trường đang triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết việc làm bền vững cho nhóm đối tượng đặc thù và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp.

Theo đó, mô hình “Đào tạo - Kết nối việc làm - Hỗ trợ tái hòa nhập” được triển khai trên nền tảng liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, với phương châm “tuyển sinh gắn với tuyển dụng”.

Sau lễ ra mắt, Trung tướng Trần Văn Thiện cùng các đại biểu tham quan các khoa, xưởng thực hành, Phòng Truyền thống của trường và tìm hiểu hoạt động đào tạo nghề. Các đại biểu cũng trao đổi với lãnh đạo, giảng viên về chương trình đào tạo, yêu cầu thực hành và việc gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng.