TP.HCM: Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện và quy tập

Chiều 14.9, thông tin công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh thứ 2, khu A với khối lượng đất xử lý hơn 300m³.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh thứ 2, khu A Công viên Lê Thị Riêng

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Ngày 14.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất

Kết quả trong ngày 14.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo.

Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 14.9

Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện và quy tập được 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 296 bộ có di vật.

Tính đến nay, TP.HCM đã quy tập được 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 599 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 6 vị trí mộ tập thể tại khu B và 2 vị trí mộ tập thể tại khu A.