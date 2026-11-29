Trong tháng 11/2026, Tổ công tác 1645 của TP HCM liên tiếp làm việc với các chủ đầu tư để rà soát, tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại nhiều dự án bất động sản, qua đó thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà.

Trong tháng 11/2026, loạt dự án tại khu vực Bình Dương cũ được xem xét cấp sổ hổng như Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh, Sycamore và Ngọc Lục Bảo 68.

Mới nhất là ngày 26/11, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, Tổ công tác 1645 đã rà soát, xem xét tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng tại 3 dự án nhà ở thương mại, gồm The Emerald 68, Khu nhà ở cao tầng tại phường Tân Mỹ và Chung cư cao tầng – Thảo Điền, theo thông tin từ Báo SGGP.

Cụ thể, tại dự án Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (The Emerald 68), phường Bình Hòa, do CTCP Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư, tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho 600 căn hộ chung cư.

Dự án có quy mô 770 căn hộ và 15 căn dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, để triển khai cấp giấy chứng nhận, chủ đầu tư phải cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị thành lập ban quản trị chung cư, đồng thời chuyển giao 2% kinh phí bảo trì để ban quản trị quản lý, sử dụng theo quy định.

Một dự án khác được xem xét tháo gỡ là Khu nhà ở cao tầng tại phường Tân Mỹ do CTCP Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư. Dự án gồm 111 căn nhà thấp tầng và 903 căn hộ chung cư cao tầng.

111 căn nhà phố thấp tầng tại dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường Tân Mỹ (The Peak Garden) từng gây lùm xùm khi xây dựng không phép, chưa hoàn tất thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư đề nghị xem xét cấp sổ hồng cho 111 căn nhà thấp tầng. Sau khi rà soát, tổ công tác thống nhất chủ trương giải quyết cấp giấy chứng nhận đối với những căn nhà đủ điều kiện.

Hiện Sở Xây dựng đang rà soát, tính toán chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phần nghĩa vụ nhà ở xã hội. Sau khi có kết quả xác định chi phí, chủ đầu tư phải cam kết thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Đối với dự án Chung cư cao tầng – Thảo Điền trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, do CTCP Đầu tư bất động sản SIC làm chủ đầu tư, dự án có 204 căn hộ và 15 căn thương mại dịch vụ. Đến nay, 160 căn hộ và toàn bộ 15 căn thương mại dịch vụ đã được cấp sổ hồng.

Đối với phần diện tích tầng hầm 1 và tầng hầm 2, khoảng 5.836,2 m², chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua. Tuy nhiên, tổ công tác yêu cầu làm rõ nghĩa vụ tài chính, trong đó có nội dung liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội; đồng thời xác định cụ thể phần diện tích tầng hầm thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư.

Theo dữ liệu cập nhật được, ngày 4/11, Tổ công tác 1645 đã thống nhất giải quyết việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh và dự án Sycamore.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM, Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh nằm tại các phường Đông Hòa và Dĩ An, do CTCP Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư, có quy mô 1.356 ô nhà ở và 1.296 căn hộ chung cư.

Trước đó, cơ quan chức năng đã cấp sổ hồng cho 1.016 ô nhà ở. Sau buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc của Tổ công tác 1645 ngày 25/7, có thêm 10 ô nhà ở được cấp giấy chứng nhận.

Chủ đầu tư hiện tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ cho người mua tại các ô nhà còn lại và các căn hộ chung cư. Sau khi xem xét ý kiến của các thành viên, Tổ công tác 1645 cũng thống nhất giải quyết việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

Đối với Sycamore thuộc Khu đô thị mới - Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương, do Công ty TNHH Sycamore làm chủ đầu tư, dự án có quy mô 774 căn hộ và 94 căn nhà ở thấp tầng. Tổ công tác cũng thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà, căn hộ theo đề nghị của chủ đầu tư.

Ngoài ra, tại cuộc họp ngày 11/11, Tổ công tác 1645 đã rà soát, tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trên địa bàn phường Vũng Tàu và phường Tân Mỹ. Trong đó có các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng như VietPearl Unit Hotel, Cao ốc Thủy Tiên, ALa Carte Vũng Tàu và dự án Vinaland Tower.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố đã giải quyết 666.656 hồ sơ đăng ký biến động nhà đất và cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này, có 17.048 hồ sơ đăng ký biến động nhà đất của tổ chức, 608.383 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và 41.225 sổ hồng được cấp cho người mua nhà tại các dự án.

Thành phố cũng giải quyết khoảng 340.399 hồ sơ thế chấp, chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân. Nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đạt khoảng 35.257 tỷ đồng; giá trị thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đạt khoảng 2.387.268 tỷ đồng.

Việc tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án được kỳ vọng giúp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, bảo đảm quyền lợi của người mua nhà, đồng thời góp phần khơi thông các giao dịch trên thị trường bất động sản.