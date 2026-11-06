Tp.HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Doanh nghiệp gặp khó về thuế

Tại Hội nghị Đối thoại giữa Lãnh đạo Tp.HCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, tổ chức ngày 5/11, những vướng mắc liên quan đến thuế, thủ tục đầu tư và hoạt động sản xuất được cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc phản ánh trực tiếp với lãnh đạo Thành phố. Trong đó, tình trạng nhà cung cấp phá sản kéo theo rắc rối về nghĩa vụ thuế, thủ tục hoàn thuế kéo dài và những khó khăn khi di dời nhà máy là các vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Hội nghị Đối thoại giữa Lãnh đạo Tp.HCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, tổ chức ngày 5/11

Ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) cho biết thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu và thủ tục hoàn thuế đang là những vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Đáng chú ý, có trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng khi nhà cung cấp phá sản, sau đó phát sinh việc cơ quan thuế xem xét lại nghĩa vụ thuế đối với các bên liên quan.

“Hiện tại, khó khăn lớn nhất là vấn đề thuế, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu. Có trường hợp nhà cung cấp phá sản khiến doanh nghiệp đối tác bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi cơ quan thuế xem xét lại nghĩa vụ thuế, các doanh nghiệp khác cũng gặp khó khăn. Ngoài ra, thủ tục pháp lý và hoàn thuế vẫn còn nhiều vướng mắc”, ông Kim Nyoun Ho chia sẻ.

Theo ông Kim Nyoun Ho, KOCHAM hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp hội viên, trong khi số doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam ước khoảng 10.000. Ông kỳ vọng những cuộc đối thoại trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp Hàn Quốc phản ánh khó khăn, hiểu rõ chính sách và tiếp cận cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vướng mắc.

Ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), nêu những khó khăn liên quan đến thuế và thủ tục hoàn thuế.

Ông Jung Jung Tae - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Tp.HCM cho rằng việc hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường đầu tư. Những thủ tục kéo dài hoặc cách áp dụng quy định thiếu thống nhất có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án và kế hoạch mở rộng sản xuất.

“Đôi khi, chỉ một thủ tục bị chậm trễ hay sự khác biệt trong cách diễn giải quy định pháp luật cũng có thể tạo ra những tác động không nhỏ đến tiến độ sản xuất và đầu tư của doanh nghiệp. Tôi kỳ vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xem xét thấu đáo từng vấn đề được gửi gắm trong mỗi câu chuyện của doanh nghiệp để cùng tìm ra những giải pháp khả thi nhất”, ông Jung Jung Tae bày tỏ.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc kiến nghị tăng khả năng dự báo chi phí sử dụng đất, làm rõ quyền sử dụng đất của doanh nghiệp FDI khi tổ chức lại hoạt động, bảo đảm tiến độ kết nối điện, nước và đơn giản hóa thủ tục đầu tư. Theo ông, việc giải quyết hiệu quả khó khăn của nhà đầu tư hiện hữu sẽ góp phần củng cố niềm tin của những doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam.

Kế hoạch chuyển đổi khu công nghiệp, khu chế xuất và di dời cơ sở sản xuất cũng khiến doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến lộ trình thực hiện, quỹ đất thay thế và chính sách hỗ trợ. Việc thay đổi địa điểm sản xuất kéo theo chi phí vận chuyển máy móc, xây dựng lại hạ tầng, tổ chức lao động và nguy cơ gián đoạn đơn hàng.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị đối thoại với lãnh đạo Tp.HCM.

Tháo gỡ cho đến khi có kết quả

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM khẳng định Thành phố luôn coi hiệu quả hoạt động của nhà đầu tư là một phần trong kết quả phát triển kinh tế địa phương. Chính quyền cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc duy trì sản xuất và mở rộng đầu tư.

“Chúng tôi luôn xác định sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Thành phố; đồng thời, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc. Thành phố trân trọng sự hiện diện của tất cả quý vị - những người bạn, những đối tác đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong việc tạo dựng những giá trị hợp tác bền vững”, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở, ngành trực tiếp giải đáp từng kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, giải pháp thực hiện và thời hạn hoàn thành. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, hướng dẫn.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng được yêu cầu cập nhật kết quả và tiến độ xử lý trong vòng 15 ngày làm việc sau hội nghị đối với những nội dung đã thống nhất hướng giải quyết. Trường hợp chưa thể giải quyết dứt điểm, đơn vị phụ trách phải thông tin rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời gian dự kiến hoàn thành. Những vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan phải có một đầu mối chủ trì để doanh nghiệp không phải tự liên hệ nhiều nơi.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, khẳng định cam kết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đối với kiến nghị chuyển đổi khu công nghiệp, khu chế xuất, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố được giao hoàn thiện đề án chuyển đổi, phối hợp các sở, ngành rà soát quỹ đất thay thế và chính sách hỗ trợ lãi suất. Đề án dự kiến trình UBND Thành phố vào tháng 2/2027; sau khi được phê duyệt phải công khai để doanh nghiệp chủ động thực hiện.

Riêng Công ty Young Woo, Sở Tài chính được giao phối hợp các đơn vị liên quan và UBND xã Đông Thạnh khảo sát thực tế, thống nhất lộ trình di dời cơ sở sản xuất, hạn chế thiệt hại và ảnh hưởng đến việc làm của công nhân. Kết quả giải quyết phải báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/12/2026.

Với dự án sản xuất nguyên liệu sinh học Bio-BDO của Tập đoàn Hyosung, Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tiếp nhận, xử lý vướng mắc và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận chính sách ưu đãi về thuế, vốn và nghiên cứu phát triển. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp nghiên cứu kết nối vùng nguyên liệu phục vụ dự án.

Ông Nguyễn Công Vinh khẳng định trách nhiệm của chính quyền Thành phố trong việc theo đuổi các kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc đến khi có kết quả cụ thể. “Hội nghị kết thúc nhưng việc xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc phải tiếp tục cho đến khi có kết quả cụ thể. Trên tinh thần cầu thị, chúng tôi trân trọng ghi nhận và khẩn trương nghiên cứu những hiến kế, đề xuất của doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh ngày càng cởi mở và thông thoáng hơn. Chúng tôi sẽ đáp lại niềm tin của quý vị bằng trách nhiệm, hành động và những kết quả cụ thể.”