TP.HCM: Tháo dỡ căn nhà cuối cùng ở phường An Phú, phục vụ dự án giao thông gần 2.000 tỷ đồng

Căn nhà ở ngã tư Bình Chuẩn đang được tháo dỡ.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh. Dự án này đi qua 2 thành phố của tỉnh Bình Dương cũ, gồm TP Tân Uyên (nay thuộc phường Tân Khánh, TP.HCM) và TP Thuận An (nay thuộc phường An Phú và Thuận Giao, TP.HCM).

Tuyến đường được khởi công vào tháng 6/2024, dài khoảng 2,6km, quy hoạch lộ giới từ 35,5m - 42m.

Tổng diện tích dự kiến thu hồi 6,58ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Khi dự án được triển khai, công tác giải phóng mặt bằng được phần lớn người dân ở phường An Phú đồng tình và bàn giao để chủ đầu tư thực hiện.

Tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra tại ngã tư Bình Chuẩn.

Tuy nhiên, tại khu vực ngã tư Bình Chuẩn, có một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khiến việc thi công bị ảnh hưởng. Sau nhiều tháng nằm án ngữ, mới đây, ngày 3/11, mặt bằng đã được bàn giao. Căn nhà được tháo dỡ, lực lượng chức năng có mặt để phân luồng giao thông, đảm bảo thi công an toàn.

Khu vực ngã tư Bình Chuẩn là nút giao phức tạp về giao thông, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Dự án hứa hẹn khi đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được tình trạng kẹt xe kéo dài, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Toàn bộ mặt bằng tại phường An Phú, phường Thuận Giao đã được người dân bàn giao để phục vụ thi công dự án.

Theo ghi nhận, toàn bộ mặt bằng tại phường An Phú, phường Thuận Giao đã được người dân bàn giao để phục vụ thi công dự án. Riêng chỉ còn phường Tân Khánh, còn nhiều hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Địa phương này đã tổ chức đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý các kiến nghị của người dân để người dân sớm đồng thuận, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.