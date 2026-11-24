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Văn hóa đọc

TP.HCM thành

‘đại thư viện’

chào mừng

Ngày Văn hóa

Việt Nam 24/11

35 hoạt động

9 địa điểm, 27 ngày

10/11 - 6/12

35

hoạt động

9

địa điểm

27

ngày

TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đọc, hội sách, triển lãm và trải nghiệm di sản tại nhiều địa điểm, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

24/11

Đường sách Nguyễn Văn Bình

Chủ đề: Văn hóa Việt Nam qua những trang sách

Thời gian

18/11-6/12

Địa điểm

Đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, TP.HCM

Tổ chức

Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM phối hợp UBND phường Sài Gòn, các nhà xuất bản, bảo tàng và đơn vị văn hóa

Ban ngày

Buổi tối

18/11-29/11

Triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa”

Trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh, tư liệu về kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa TP.HCM.

Đơn vị thực hiện: UBND phường Sài Gòn, Công ty Đường Sách TP.HCM và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

18/11-26/11

Trưng bày sách “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”

Địa điểm: Các gian hàng tại Đường sách TP.HCM.

Nội dung: Trưng bày sách về lịch sử và di sản văn hóa Việt Nam.

21/11 · 9h

Triển lãm và giao lưu “Về với di sản văn hóa dân tộc”

Địa điểm: Sân khấu A.

Trình diễn 6 bộ áo dài lấy cảm hứng từ Quan họ, Ví Giặm và Đờn ca tài tử; trưng bày sản phẩm thủ công, trải nghiệm thắt lá dừa và vẽ heo đất.

Đơn vị thực hiện: Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM, Bảo tàng Áo Dài và Công ty Sách Á Châu.

22/11 · 9h

Chương trình “Mừng sinh nhật cùng Sách” - số tháng 11

Địa điểm: Sân khấu A.

Biểu diễn kịch, ảo thuật và giao lưu dành cho thiếu nhi.

Đơn vị thực hiện: Con Mèo Nhỏ và Quán Sách Mùa Thu.

27/11-29/11 · 17h-22h

Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm kỷ niệm 1 năm - “Cây tre trăm đốt”

Địa điểm: Toàn bộ không gian Đường sách TP.HCM.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, cờ sáng tạo, gian hàng thư pháp, tò he, xếp lá dừa và ẩm thực.

Đơn vị thực hiện: Công ty Đường Sách TP.HCM, Chất Việt Explorians và 100 đơn vị đồng hành.

30/11, 4/12, 5/12 và 6/12 · 19h

Biểu diễn nghệ thuật dân tộc

Địa điểm: Sân khấu A.

Đơn vị thực hiện: Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.

Đường sách Thủ Đức

Thời gian

10/11-30/11

Địa điểm

Đường Hồ Thị Tư, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Tổ chức

Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

8

tủ sách di sản “Sắc màu di sản”

70

tác phẩm nhiếp ảnh về Sài Gòn - TP.HCM

Gần

300

học sinh dự Hội thi vẽ tranh “Em yêu trường em”

40

giải thưởng được trao

10/11-30/11

Trưng bày 8 tủ sách di sản “Sắc màu di sản”

Địa điểm: Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh - Đường sách Thủ Đức.

Nội dung: 8 tủ sách chuyên đề về lịch sử, di sản vật thể, di sản phi vật thể, danh nhân, lễ hội và làng nghề truyền thống.

12/11-30/11

Triển lãm ảnh “Di sản kể câu chuyện về Sài Gòn - TP.HCM”

Địa điểm: Sân khấu A.

Nội dung: Trưng bày 70 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật về kiến trúc, văn hóa và đời sống cộng đồng TP.HCM.

Đơn vị thực hiện: Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

22/11

Trao giải Hội thi vẽ tranh thiếu nhi “Em yêu trường em”

Địa điểm: Đường sách Thủ Đức.

Quy mô: Gần 300 học sinh tham gia, trao 40 giải thưởng.

28/11 · 18h

Sân khấu Măng non “Sắc màu văn hóa Việt”

Địa điểm: Sân khấu A.

Nội dung: Biểu diễn ca múa hát, trình diễn trang phục handmade và võ cổ truyền của thiếu nhi.

Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”

Thời gian

19/11-22/11

Địa điểm

Đặc khu Côn Đảo, gồm công viên đường Tôn Đức Thắng, Nghĩa trang Hàng Dương, Cầu Tàu 914, Di tích Nhà tù Phú Hải và các địa điểm liên quan

Tổ chức

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM phối hợp các nhà xuất bản và đơn vị liên quan

19/11-22/11 · 9h-21h

Triển lãm sách, tư liệu và trò chơi dân gian

Địa điểm: Công viên đường Tôn Đức Thắng.

Nội dung: Trưng bày sách, triển lãm tư liệu lịch sử và tổ chức trò chơi dân gian.

20/11 · 8h30-10h

Tiết đọc sách

Địa điểm: Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, đặc khu Côn Đảo.

20/11 · 14h30-16h30

Tọa đàm giao lưu với cựu tù chính trị Côn Đảo

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của đặc khu Côn Đảo.

21/11 · 9h-9h45

Lễ khai mạc Hội sách Côn Đảo

Địa điểm: Khu vực cổng chào đường Tôn Đức Thắng.

21/11 · 17h-18h

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước

Địa điểm: Cầu Tàu lịch sử 914.

21/11 · 19h-20h

Biểu diễn chuyển thể tác phẩm văn học

Địa điểm: Di tích Nhà tù Phú Hải.

Triển lãm và chuỗi hoạt động tại đường đi bộ Nguyễn Huệ

Thời gian

22/11-24/11

Địa điểm

Trục đường đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

Tổ chức

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan

1. Cổng chào

Cổng chào và cụm trang trí lúa LED.

2. Ngôi nhà chung

3. Không gian Mặt trận Tổ quốc

Gian hàng “Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM: trưng bày 5 chủ đề nội dung và mô hình cây Đại đoàn kết.

4. Quảng trường Đại đoàn kết

5. Không gian công nghiệp văn hóa

Các không gian thiết kế theo hình nón lá, giới thiệu sản phẩm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

6. Sân khấu chính

Nơi khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” lúc 19h ngày 22/11.

22

23

24

Không gian biểu diễn nghệ thuật, 18h-21h45

Hát bội và cải lương

Nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử

Giao lưu văn hóa quốc tế

22/11 · 19h

Khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt”

Địa điểm: Sân khấu chính đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Nội dung: Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vũ hội đường phố.

22/11-24/11 · 8h-22h

Không gian công nghiệp văn hóa

Thiết kế các không gian theo hình nón lá.

Giới thiệu sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Hoạt động nổi bật: Tuần phim Bối cảnh TP.HCM, Dấu ấn sân khấu TP.HCM, Liên hoan Nghệ thuật truyền thống “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, trải nghiệm trò chơi điện tử và làm sản phẩm làng nghề cùng nghệ nhân.

22/11-24/11 · 18h-21h45

Không gian biểu diễn nghệ thuật

Ngày 22/11: Hát bội và cải lương. Ngày 23/11: Nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử. Ngày 24/11: Giao lưu văn hóa quốc tế.

Các hoạt động khác: Biểu diễn của các nhà hát thành phố, chương trình văn nghệ của đồng bào dân tộc và tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.

22/11-24/11 · 8h-22h

Gian hàng xuất bản số “Nón lá Công nghệ”

Đơn vị tham gia: Các nhà xuất bản, công ty sách trên địa bàn TP.HCM.

Trưng bày bộ sách số di sản, sách ảnh khổ lớn “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

Tra cứu sách số trên màn hình cảm ứng 43 inch và trải nghiệm thực tế ảo VR.

22/11-24/11 · 8h-22h

Gian hàng “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Đơn vị thực hiện: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Trưng bày 5 chủ đề nội dung và mô hình cây Đại đoàn kết.

22/11-24/11 · 8h-22h

Ứng dụng Hộ chiếu Văn hóa số

Khách tham quan cài đặt ứng dụng để tích lũy điểm trải nghiệm tại các gian hàng và tham gia quay số trúng thưởng.

Hội sách Âu Lạc

Thời gian

24/11-29/11 (8h-20h hằng ngày)

Địa điểm

Công viên Âu Lạc, ngã 6 Cộng Hòa, phường Chợ Quán, TP.HCM

Tổ chức

UBND phường Chợ Quán phối hợp các nhà xuất bản

24-29/11

Hội sách mở cửa 8h-20h hằng ngày tại công viên Âu Lạc

Đơn vị tham gia

NXB Tổng hợp TP.HCM

NXB Trẻ

NXB Kim Đồng

NXB Phụ Nữ

24/11 · 8h

Lễ khai mạc Hội sách Âu Lạc

Địa điểm: Công viên Âu Lạc.

24/11 · 8h30

Giao lưu tác phẩm “Hãy rực rỡ theo cách của riêng mình”

Địa điểm: Công viên Âu Lạc.

Diễn giả: Phạm Minh Mẫn.

Đơn vị phối hợp: NXB Tổng hợp TP.HCM.

24/11 · 9h-11h, 18h-20h

Workshop sáng tạo sách

Ca sáng: 9h-11h. Ca chiều: 18h-20h. Địa điểm: Công viên Âu Lạc.

Nội dung: Tô màu, vẽ bìa sách và thiết kế bookmark.

Đơn vị thực hiện: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

Địa điểm

69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM

Quản lý

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

0 đồng

Phí cấp thẻ đọc và thẻ mượn sách, áp dụng từ 10/11

15/12

Bắt đầu miễn phí dịch vụ mượn tài liệu về nhà

Chính sách phục vụ bạn đọc

Từ 10/11

Miễn phí cấp thẻ đọc và thẻ mượn sách

Miễn 100% phí cấp thẻ, áp dụng mức phí 0 đồng.

Căn cứ: Nghị quyết 95/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026.

Từ 15/12

Miễn phí dịch vụ mượn tài liệu về nhà

Thời điểm áp dụng sau khi hoàn tất nâng cấp phần mềm quản lý.

Dự án “Thư viện Người số 02”

Chủ đề: Hành trình gìn giữ và tiếp nối di sản văn hóa Khmer Nam Bộ

Từ 21/11

Trải nghiệm không gian số và dữ liệu 3D hiện vật

Nền tảng: Website thuviennguyenanninh.vn.

Nội dung: Đăng tải chuyên đề múa Rô-băm truyền thống và trải nghiệm công nghệ số hóa 3D các hiện vật mão, mặt nạ Khmer.

21/11 · 8h30

Tọa đàm Thư viện Người số 02

Địa điểm: Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.

Diễn giả: Nghệ nhân Sơn Sa Vane, TS Sơn Cao Thắng; Điều phối: PGS.TS Phan Anh Tú và TS Mai Mỹ Duyên.

Hình thức: Tọa đàm đối thoại, trình diễn múa Khmer trực tiếp và bố trí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính.

Không gian đọc sách số 310

Nhà sách Tổng hợp Trần Hưng Đạo

Thời gian

Từ 20/11 (9h-18h từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần)

Địa điểm

310A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Tổ chức

Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM

Từ 20/11 · 9h-18h

Không gian đọc sách miễn phí tại chỗ

Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần. Bố trí khu vực đọc yên tĩnh, thoáng đãng với nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, chính trị, nghệ thuật, sức khỏe và thiếu nhi.

Phù hợp tổ chức đọc sách, trò chuyện về sách, thảo luận nhóm nhỏ và giao lưu câu lạc bộ yêu sách.

Chuỗi sự kiện “Chạm văn hóa Việt 2026”

Trưng bày sản phẩm văn hóa ứng dụng, tổ chức tọa đàm về quyền sở hữu trí tuệ và triển khai hoạt động trải nghiệm di sản.

Thời gian

19/11-30/11

Địa điểm

Nhà sách Tân Định và Nhà sách Nguyễn Huệ

Tổ chức

FAHASA

20/11-29/11

Không gian “Vietnamese Culture Corner”

Địa điểm: Nhà sách Tân Định và Nhà sách Nguyễn Huệ.

Nội dung: Trưng bày bộ sưu tập quà tặng, văn phòng phẩm khai thác từ di sản dân tộc như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Hùng, Hội An, Yên Tử...

Tích hợp mã QR để tra cứu thông tin di sản.

22/11-24/11

Trải nghiệm “Khám phá bản sắc Việt”

Địa điểm: Nhà sách Tân Định.

Nội dung: Trò chơi săn kho báu mã QR “Truy tìm báu vật Việt Nam”, thu thập con dấu trong “Passport khám phá văn hóa Việt” và workshop tô màu tranh di sản.

Đối tượng: Thiếu nhi, gia đình và bạn trẻ.

Lễ hội văn hóa “Dấu Sắc Việt” 2026

Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam qua sách, hoạt động trải nghiệm, nghệ thuật và giao lưu cộng đồng.

Thời gian

21/11-24/11

Địa điểm

Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Nếp Nghề

Nếp Nghệ

Nếp Nhà

Nếp Chợ

Nếp Chữ

Giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc và các giá trị văn hóa truyền thống.

Nếp Người

Nếp Sống

21/11-24/11

7 không gian trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

Nếp Nghề, Nếp Nghệ, Nếp Nhà, Nếp Chợ, Nếp Chữ, Nếp Người và Nếp Sống.

21/11-24/11

Không gian Nếp Chữ

Giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc và các giá trị văn hóa truyền thống.

21/11-24/11

Book Garden

Không gian đọc sách, giới thiệu sách và giao lưu văn hóa dành cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.