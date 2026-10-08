TP.HCM: Taxi công nghệ va chạm xe máy, bé trai 3 tuổi tử vong

Theo thông tin ban đầu, hơn 17h cùng ngày, nam tài xế điều khiển chiếc taxi công nghệ biển số 50E-609.xx chạy trên quốc lộ 13, theo hướng trạm thu phí Lái Thiêu đi Thủ Dầu Một.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần đến cầu Tân Phú, khu phố Hòa Long (phường Lái Thiêu), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy biển số 95F1-086.xx do nam thanh niên 18 tuổi cầm lái chở theo em trai 3 tuổi, chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn làm bé trai 3 tuổi bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TP.HCM) và Công an phường Lái Thiêu đến hiện trường điều tiết giao thông, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Qua ghi nhận, vị trí xảy ra tai nạn đang được thi công, nâng cấp nên ngổn ngang máy móc, rào chắn. Nạn nhân tử vong là em N.T.T.B (3 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu).