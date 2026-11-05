TP.HCM tập trung 4 mục tiêu lớn 2 tháng cuối năm

Chiều 5/11, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Vượt khó khăn, hoàn thành trọng trách

Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều.

Thành phố phải nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%; hoàn thành thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng; hoàn thành hệ thống văn bản dưới luật để triển khai Luật Phát triển đô thị.

Để đạt được mục tiêu năm 2026, thành phố cần phấn đấu tăng trưởng 13,23% trong các tháng còn lại; thu ngân sách quý 3 phải đạt gần 250.000 tỷ đồng.

Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi các sở, ngành triển khai đồng bộ giải pháp, xác định rõ những công việc cấp bách cần hoàn thành.

Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026 chiều 5/11. Ảnh: Cityweb.

“Dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng phải hoàn thành trọng trách này đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, cũng là thực hiện nghĩa vụ của thành phố đối với Trung ương”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Đề cập các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Văn Được xác định giải ngân đầu tư công và đầu tư tư nhân là những nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sau 9 tháng, kết quả giải ngân đầu tư công của thành phố thuộc nhóm 10 địa phương tốt nhất cả nước. Tuy nhiên, khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn rất lớn.

Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch, bởi tiến độ đầu tư công có tác động quan trọng đến kết quả tăng trưởng kinh tế.

Đối với đầu tư tư nhân, lãnh đạo thành phố nhìn nhận kết quả giải ngân còn thấp, cần có giải pháp thúc đẩy cả nguồn vốn trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các đơn vị phải làm rõ giải pháp thực hiện, bảo đảm nguồn lực đầu tư được chuyển hóa thành kết quả thực tế.

Một nhiệm vụ cấp bách khác là hoàn thiện hệ thống văn bản dưới luật để triển khai Luật Phát triển đô thị. Theo kế hoạch, thành phố phải xây dựng 123 văn bản, đến nay đã hoàn thành hơn 60 văn bản.

Theo ông Nguyễn Văn Được, đây là những vấn đề mới, liên quan các lĩnh vực như không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao. Quá trình xây dựng văn bản cần thận trọng, bảo đảm chất lượng, tránh nóng vội dẫn đến lúng túng hoặc phát sinh hậu quả.

Kinh tế tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 10 tháng, kinh tế thành phố duy trì tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu tăng khá.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 11,4%, cao hơn mức tăng chung toàn ngành. Chỉ số sản xuất của 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 10,7%.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%, với 16/23 ngành cấp II có chỉ số tiêu thụ tăng. Hoạt động tài chính - ngân hàng ổn định, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tổng vốn huy động đạt 5.936 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8%; dư nợ tín dụng đạt 5.854 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4%.

Đối với 921 dự án tồn đọng, kéo dài, thành phố đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 361 dự án, đạt 39,2%. Với 560 dự án còn lại, thành phố đã có hướng xử lý.

Thu hút FDI đạt khoảng 19,1 tỷ USD, tăng 315,9% so với cùng kỳ. Riêng lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ thu hút tổng vốn đăng ký hơn 1.737,2 triệu USD. Trong đó, 331 dự án cấp mới đạt 1.016,1 triệu USD; 55 dự án tăng vốn đạt 234,3 triệu USD; 330 lượt góp vốn, mua cổ phần đạt 486,8 triệu USD.

Thu ngân sách nhà nước đạt 761.998 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026. Về đầu tư công, đến cuối tháng 10, thành phố giải ngân đạt khoảng 118.278 tỷ đồng, tương đương hơn 80% kế hoạch.