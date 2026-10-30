TP.HCM tập huấn phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường cho nghệ sĩ

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu khai mạc

Ngày 30.10, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn “Phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường cho văn nghệ sĩ và người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”.

Đến dự có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nghệ nhân, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Lớp tập huấn diễn ra trong ba ngày, từ 30.10 đến 1.11.2026, do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây là hoạt động triển khai Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 28.10.2026 của UBND TP.HCM về tổ chức các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông trên địa bàn Thành phố, năm học 2026–2027.

Theo kế hoạch, chương trình hướng đến việc tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận, thưởng thức, tìm hiểu và trải nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu, tương tác với nghệ sĩ, nghệ nhân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách và ý thức giữ gìn di sản văn hóa cho thế hệ trẻ.

Các học viên tham gia tập huấn

Chuyển kiến thức chuyên môn thành phương pháp truyền đạt phù hợp

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết việc đưa nghệ thuật vào trường học không phải là hoạt động riêng lẻ, ngắn hạn mà là chủ trương lớn, gắn với yêu cầu phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, đổi mới giáo dục và đào tạo, chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện.

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, TP.HCM là trung tâm lớn về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và công nghiệp văn hóa, có hệ thống nhà hát, đơn vị nghệ thuật cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia đông đảo, giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Đây là nguồn lực quan trọng để Thành phố triển khai các hoạt động nghệ thuật trong trường học.

“Tuy nhiên, để những giá trị nghệ thuật đến với học sinh thường xuyên, có hệ thống và đạt hiệu quả, việc tổ chức không thể chỉ dừng lại ở đưa một chương trình biểu diễn vào trường học.

Điều quan trọng là phải xây dựng nội dung phù hợp, có phương pháp truyền đạt, phân tầng theo từng cấp học và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa, ngành giáo dục, các đơn vị nghệ thuật và nhà trường”, NSND Thanh Thúy nhấn mạnh.

Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng phòng Nghệ thuật (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) chia sẻ với các học viên trước giờ học

Mục tiêu của kế hoạch năm học 2026–2027 là giúp học sinh trực tiếp tiếp xúc với những tác phẩm có giá trị, gặp gỡ, giao lưu với nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm nghề. Qua đó, các em có thêm điều kiện hình thành cảm xúc thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, hiểu biết văn hóa và tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc.

Đây cũng là giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống như Hát bội, Cải lương, Đờn ca tài tử, Ca múa nhạc dân tộc; đồng thời tạo điều kiện để học sinh tiếp cận Kịch, Điện ảnh và các loại hình nghệ thuật đương đại.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh, điểm quan trọng của kế hoạch là đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân và chuyên gia sẽ trực tiếp đưa nghệ thuật đến với học sinh. Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn và chất lượng biểu diễn, người tham gia cần có năng lực truyền đạt phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh dễ tiếp nhận, dễ hiểu, dễ nhớ và có cảm hứng tìm hiểu nghệ thuật.

Vì vậy, lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp văn nghệ sĩ, nghệ nhân và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nắm bắt đặc điểm tâm lý lứa tuổi, khả năng tập trung của học sinh; đồng thời trang bị kỹ năng đặt câu hỏi, dẫn dắt, kể chuyện, tổ chức giao lưu và tương tác. Một yêu cầu quan trọng khác là biết chuyển hóa kiến thức chuyên môn thành ngôn ngữ gần gũi, trực quan, sinh động, phù hợp với môi trường giáo dục.

“Đây là nội dung cần thiết bởi hoạt động nghệ thuật học đường có đối tượng tiếp nhận là học sinh ở nhiều độ tuổi, với khả năng nhận thức và cảm thụ khác nhau. Cách giới thiệu một vở diễn, tác phẩm âm nhạc hay bộ phim đến học sinh tiểu học sẽ không thể giống với cách truyền đạt dành cho học sinh trung học.

Người nghệ sĩ vì vậy cần có sự chuẩn bị về nội dung, cách thức thể hiện và khả năng tương tác, thay vì chỉ tập trung vào phần trình diễn chuyên môn”, NSND Thanh Thúy cho biết.

Ông Huỳnh Công Khôi Nguyên - Trưởng Phòng Khai thác và phổ biến tư liệu điện ảnh, Viện Phim Việt Nam, chia sẻ chuyên đề "Phương pháp giáo dục điện ảnh và tổ chức hoạt động xem phim trong trường học", vào sáng 30.10

Xây dựng mô hình nghệ thuật học đường bài bản, lâu dài

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, năm học 2026–2027 là giai đoạn triển khai thí điểm các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông. Kết quả thực tiễn sẽ là cơ sở để Thành phố nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Phát triển Nghệ thuật học đường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026–2035”.

Về lâu dài, Thành phố hướng đến xây dựng hệ thống nội dung và học liệu phù hợp với từng cấp học; phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia có kỹ năng làm việc trong môi trường giáo dục; hình thành cơ chế phối hợp ổn định giữa ngành văn hóa, ngành giáo dục, nhà trường và các đơn vị nghệ thuật.

Giảng viên chia sẻ chuyên đề chiều 30.10

Bên cạnh đó, việc đánh giá hiệu quả chương trình cần có sự tham gia của nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh thông qua tiếp nhận phản hồi, từ đó điều chỉnh nội dung và phương pháp tổ chức phù hợp với thực tế. Đây cũng là cơ sở để xây dựng lộ trình triển khai có chiều sâu, duy trì ổn định và có khả năng nhân rộng trên toàn Thành phố.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý tổ chức cho học sinh tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật trong mỗi năm học. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa ngành văn hóa, ngành giáo dục, các đơn vị nghệ thuật và từng nhà trường.

Trong ba ngày tập huấn, học viên được tiếp cận các chuyên đề như: Phương pháp giáo dục điện ảnh và tổ chức hoạt động xem phim trong trường học; Tổng quan về Giáo dục nghệ thuật học đường và tâm lý học sinh phổ thông; Phương pháp thiết kế nội dung chương trình giáo dục nghệ thuật phù hợp với học sinh; Kỹ năng tổ chức tương tác và hoạt động trải nghiệm nghệ thuật với học sinh; Hướng dẫn thực hành xây dựng kịch bản chương trình Nghệ thuật học đường năm học 2026–2027.

Các chuyên đề do giảng viên đến từ Viện Phim Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phụ trách.

Ban tổ chức, đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm