TP.HCM: Tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương

Đại biểu tham dự

Tham dự tập huấn có Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo thuộc các phường: Bình Dương, Hòa Lợi, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Tân Hiệp, Phú An, Tân Khánh, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Thuận Giao trên địa bàn Thành phố.

Về phía Ban Tổ chức có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban MTTQVN TP; bà Huỳnh Thu Vân, Trưởng phòng Truyền thông - Môi trường TP; ông Phạm Tuấn Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN P.Bình Dương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Phạm Minh Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và nhà tu hành trong công tác tuyên truyền, vận động tín đồ và cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường.

Từ những giá trị đạo đức, nhân văn và tinh thần sống hài hòa với thiên nhiên, các cơ sở tôn giáo có thể trở thành những điểm sáng trong việc hình thành lối sống xanh, văn minh và có trách nhiệm. Qua đó, khuyến khích cộng đồng thực hiện những hành động thiết thực như: hạn chế rác thải nhựa, phân loại chất thải tại nguồn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, từng bước xây dựng các cơ sở tôn giáo thân thiện với môi trường.

Những việc làm tuy giản dị nhưng nếu được duy trì thường xuyên và lan tỏa rộng rãi sẽ góp phần hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch, an lành.

Thạc sĩ Phạm Thị Diễm Phương trình bày

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được lắng nghe Thạc sĩ Phạm Thị Diễm Phương – giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nêu rõ: Bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hiện tại, Thành phố đang chịu nhiều áp lực về quản lý chất thải, chất lượng không khí, nguồn nước, không gian xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những vấn đề này đã và đang tác động trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế, chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030 của TP.HCM, trong đó tập trung tăng tỷ lệ xử lý rác thải bằng công nghệ mới và triển khai các dự án xử lý nước thải đô thị tập trung.

Hội nghị tập trung phổ biến các nội dung xoay quanh hai chuyên đề: Những quy định pháp luật về môi trường cần biết trong quản lý, xây dựng; Hoạt động của cơ sở tôn giáo, xây dựng “Cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”

Theo thạc sĩ, hiện nay việc nâng cao nhận thức cộng đồng (qua những hình thức tuyên truyền thông thường) dường như đã không còn phù hợp, mà cần hướng đến việc thay đổi hành vi, điều quan trọng hơn cả là phải xây dựng được ý thức, trách nhiệm và lối sống thân thiện với môi trường, để người dân chung tay thực hiện những hành động thiết thực và thường xuyên, nhằm bảo vệ môi trường trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Hội nghị tập trung phổ biến các nội dung xoay quanh hai chuyên đề: Những quy định pháp luật về môi trường cần biết trong quản lý, xây dựng; Hoạt động của cơ sở tôn giáo, xây dựng “Cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”.

Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tặng cây xanh đến đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo

Thông qua tập huấn, Thạc sĩ Phạm Thị Diễm Phương bày tỏ tin tưởng, khi thông điệp bảo vệ môi trường được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với các giá trị đạo đức và hành động gương mẫu của chức sắc, chức việc, sức lan tỏa sẽ sâu rộng hơn. Đồng thời, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành sẽ phát huy vai trò vận động tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng TP.HCM xanh - sạch - đẹp.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng triển khai công trình “Mầm xanh - vườn cây Đại đoàn kết”, trao tặng cây xanh đến đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo tại các phường. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp về sự chung tay, trách nhiệm và đồng hành của các tổ chức tôn giáo cùng cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ môi trường.

Quang cảnh hội nghị

Trước đó, ngày 5-10, Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố cũng tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng).

Được biết, ngày 8-10, Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tại chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu).