TP.HCM: Tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

Chư tôn đức tham dự

Tham dự tập huấn có chư tôn đức Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức trụ trì các tự viện đại diện phường; cùng chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn Thành phố.

Về phía Ban Tổ chức có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Thế Tùng Lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM và thành viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Ông Phạm Minh Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và nhà tu hành trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ, cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Qua đó, hướng đến những hành động thiết thực như giảm rác thải nhựa, phân loại chất thải tại nguồn, phát triển mảng xanh và xây dựng các cơ sở tôn giáo thân thiện với môi trường.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được phổ biến hai chuyên đề: Những quy định pháp luật về môi trường cần biết trong quản lý, xây dựng và hoạt động của cơ sở tôn giáo, hướng đến xây dựng mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”; phát huy vai trò cộng đồng tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường.

ông Nguyễn Thế Tùng Lâm chia sẻ chuyên đề hướng đến cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường

Thông qua tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hành của các tổ chức, cơ sở tôn giáo; đồng thời phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong vận động tín đồ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng TP.HCM xanh - sạch - đẹp.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng triển khai công trình “Mầm xanh - Vườn cây Đại đoàn kết”, trao tặng cây xanh đến đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo tại các phường. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp về sự chung tay, trách nhiệm và đồng hành của các tổ chức tôn giáo cùng cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ môi trường.

Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tặng cây xanh đến đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo

Được biết, hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQVN TP.HCM về phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Thành phố Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026-2030.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn TP.HCM diễn ra tại hội trường pháp viện Minh Đăng Quang