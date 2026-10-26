TP.HCM tạo đà phát triển công nghiệp thế hệ mới

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở - SoiHub chủ trì, phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NACENTECH), Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của thành phố, nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính.

TP.HCM đang hoàn thiện quy hoạch tổng thể, dự kiến trình và ban hành trong tháng 11/2026. Trong đó, công nghiệp công nghệ cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nền tảng phát triển công nghiệp mới của thành phố được hình thành từ quá trình xây dựng Khu Công nghệ cao, hơn 20 năm phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, cùng hơn 80 trường đại học và trên 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ.

Việc sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở thêm không gian phát triển công nghiệp, góp phần khắc phục hạn chế về quỹ đất và chi phí đầu tư tại khu vực đô thị trung tâm.

Theo định hướng quy hoạch, quỹ đất công nghiệp quy mô lớn sẽ tập trung tại Bắc Tân Uyên và Châu Đức. Thành phố ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao và 11 khu công nghệ số.

Bà Bùi Thanh Hằng - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub phát biểu.

TPHCM cũng định hướng phát triển năng lượng mặt trời tại Bắc Tân Uyên, hình thành trung tâm năng lượng tại Châu Đức gắn với điện gió ngoài khơi. Nguồn lực đầu tư hạ tầng được huy động từ ngân sách, hợp tác công tư và khu vực tư nhân nhằm đón các dự án công nghệ mới.

Bên cạnh hạ tầng, thành phố tập trung thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thương mại hóa công nghệ.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, HĐND TPHCM đã ban hành 6 nghị quyết nhằm tăng cường liên kết giữa nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp. Thành phố cũng thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn 500 tỷ đồng, tiếp tục nghiên cứu nâng quy mô vốn và mở rộng hỗ trợ ươm tạo công nghệ.

Các đại biểu tham dự Ngày Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Day 2026).

Ông Trương Minh Huy Vũ cho rằng TP.HCM không thể chỉ tập trung xây dựng khu công nghiệp hay đầu tư hạ tầng mà cần hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sự liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể.

“Bản chất khi chúng ta bước vào câu chuyện công nghiệp thế hệ mới thì không chỉ là hạ tầng, không chỉ là các khu công nghiệp mà quan trọng nhất là hệ sinh thái của chúng ta”, ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

Với Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, đơn vị đang tập trung tiếp nhận những bài toán thực tế của doanh nghiệp và địa phương, kết nối chuyên gia, nhà khoa học và đối tác công nghệ để thiết kế các giải pháp phù hợp.

Công bố các hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, với TP.HCM đóng vai trò kết nối và tiên phong.

Theo bà Bùi Thanh Hằng - Giám đốc SoiHub, để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở việc thu hút đầu tư hay tiếp nhận công nghệ mà cần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển năng lực sản xuất, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của doanh nghiệp.

Đến nay, SoiHub đã và đang kết nối, hợp tác và phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn đặt hàng từ thị trường và thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ ngày hội, các phiên thảo luận tập trung vào nền tảng công nghiệp thế hệ mới trong kỷ nguyên AI và kinh tế tầm thấp. Nội dung trao đổi bao gồm đầu tư trung tâm dữ liệu AI, năng lực tính toán, an ninh dữ liệu, năng lượng xanh, phương tiện bay không người lái (UAV), hệ thống tự hành, kết nối vệ tinh và hạ tầng thử nghiệm. Ban tổ chức cũng công bố các hợp tác chiến lược nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và đối tác công nghệ, hướng đến triển khai các dự án trong lĩnh vực AI, hạ tầng số, năng lượng thế hệ mới và sản xuất thông minh.