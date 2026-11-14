TP.HCM tạo cú hích từ sức sáng tạo số

Kết nối cộng đồng sáng tạo

Tối 13/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), UBND TP.HCM tổ chức khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn – Kết nối giá trị Thành phố”.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức tuần lễ dành riêng cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số, kết hợp hoạt động trực tuyến từ ngày 9 - 15/11 và không gian trải nghiệm trực tiếp trong hai ngày 13 và 14/11.

Chương trình mở ra không gian giao lưu, kết nối giữa các nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng truyền thông và người dân; đồng thời tạo điều kiện giới thiệu các sản phẩm sáng tạo số, quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của thành phố.

Khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn – Kết nối giá trị Thành phố”.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP.HCM Trần Thế Thuận cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng không còn đơn thuần là môi trường truyền tải thông tin mà đã trở thành nơi sáng tạo, giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và hình thành những giá trị kinh tế mới.

Việc tổ chức tuần lễ thể hiện quyết tâm của thành phố trong phát huy công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa, xây dựng hình ảnh, thương hiệu đô thị.

Đáng chú ý, hơn 3.000 nhà sáng tạo nội dung số đã cam kết thực hiện gần 11.000 bài viết, với mục tiêu đạt trên 1 tỷ lượt xem. Đây được xem là nguồn lực truyền thông đáng kể, góp phần đưa những câu chuyện về di sản, văn hóa, ẩm thực và con người TP.HCM đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Đông đảo sinh viên đến tham dự sự kiện.

Thông qua các video, phiên phát sóng trực tiếp (livestream) và trải nghiệm thực tế, thành phố kỳ vọng cộng đồng sáng tạo sẽ trở thành lực lượng lan tỏa những giá trị đặc trưng, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ và hoạt động văn hóa, du lịch.

Theo định hướng của ngành văn hóa, nguồn lực này còn được phát huy trong quảng bá các sự kiện văn hóa, thể thao trọng điểm, đặc biệt là chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Song song với hoạt động trải nghiệm, chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung số ngày 14/11 được kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, trao đổi và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển lĩnh vực sáng tạo số.

Ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng

Một điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ tuần lễ là việc ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP.HCM, quy tụ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông, nền tảng công nghệ, mạng đa kênh và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số trong và ngoài nước.

Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi, thành phố có lợi thế khi tập trung nhiều cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng truyền thông và nhà sáng tạo nội dung.

Việc hình thành Liên minh mở ra phương thức hợp tác mới, phát huy thế mạnh của từng chủ thể trong hệ sinh thái truyền thông số.

Ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng.

Liên minh được kỳ vọng trở thành cầu nối huy động nguồn lực, lấy thông tin chính thống, tính chính xác và trách nhiệm xã hội làm nền tảng; công nghệ, dữ liệu và năng lực sáng tạo làm động lực; lợi ích cộng đồng cùng sự phát triển của thành phố làm mục tiêu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức truyền thông chính sách, đưa thông tin chính thống đến gần người dân bằng những hình thức sinh động, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc điểm của từng nền tảng.

Qua đó, nâng cao hiệu quả truyền thông, giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại diện ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP.HCM.

Bên cạnh đó, Liên minh hướng đến thúc đẩy công nghiệp văn hóa thông qua quảng bá di sản, điểm đến, nghệ thuật và những câu chuyện đặc sắc của TP.HCM.

Việc kết nối báo chí, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp truyền thông và nhà sáng tạo được kỳ vọng mở rộng khả năng quảng bá các sản phẩm văn hóa, đưa hình ảnh Thành phố đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Cùng với việc phát triển nội dung, Liên minh chú trọng kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo vệ bản quyền, hình thành cơ chế phối hợp minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia sáng tạo.

Đặc biệt, xây dựng văn hóa và niềm tin số được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các thành viên hướng đến thúc đẩy ứng xử văn minh trên môi trường mạng, chủ động phòng, chống thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Nhà sáng tạo số chung tay quảng bá TP.HCM.

Trong khuôn khổ chương trình, TP.HCM cũng giới thiệu hai nền tảng số phục vụ người dân và du khách. Trong đó, website songdong.hochiminhcity.gov.vn tập trung vào các hoạt động mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số; website hello.hochiminhcity.gov.vn giới thiệu các trải nghiệm du lịch, ẩm thực và giải trí tại thành phố.

Việc kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung với các nền tảng truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và hoạt động kích cầu kinh tế được kỳ vọng tạo thêm kênh quảng bá hiệu quả cho sản phẩm, dịch vụ, điểm đến của TP.HCM.

Qua đó, không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế số.