TP.HCM tăng tốc triển khai 5 tuyến Metro trong quý IV/2026

TP.HCM dự kiến khởi công 5 tuyến Metro và 9 dự án hạ tầng cuối năm. Ảnh minh họa

Theo Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, thành phố xác định quý cuối năm là giai đoạn tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tháo gỡ vướng mắc trong chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng, nghiệm thu và thanh toán.

Trong số 9 dự án hạ tầng dự kiến khởi công có các công trình nâng cấp, mở rộng đường trục Bắc - Nam, Quốc lộ 22; xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3; hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên Vành đai 3. Thành phố cũng dự kiến xây dựng các cầu Thủ Thiêm 4, Cần Giờ, Phú Mỹ 2 và triển khai các dự án cải tạo môi trường, thoát nước tại rạch Văn Thánh, rạch Ông Bé, rạch Bà Lớn.

Với 5 dự án Metro, có 2 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), gồm tuyến Tham Lương - An Hạ và Thủ Thiêm - Long Thành; 3 dự án đầu tư công gồm Metro số 1 và số 2 tại địa bàn Bình Dương, giai đoạn 1 tuyến Metro số 6 đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, Metro số 1 tại Bình Dương có tổng vốn đầu tư khoảng 55.000 tỷ đồng, chiều dài 32,8 km; Metro số 2 có tổng vốn khoảng 113.000 tỷ đồng, dài 35 km. Giai đoạn 1 tuyến Metro số 6 dự kiến cần hơn 86.500 tỷ đồng, với chiều dài 23 km.

Trong khi đó, giai đoạn 1 tuyến Thủ Thiêm - Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 134.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030. Tuyến Metro số 2 Tham Lương - An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc có tổng vốn đầu tư đề xuất theo phương thức PPP là 85.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án khởi công mới, thành phố dự kiến hoàn thành khoảng 10 công trình trọng điểm vào cuối năm, đáng chú ý có Vành đai 3, nút giao thông An Phú, dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Thành phố đồng thời yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và tiến độ thi công, giải ngân, ưu tiên các dự án giao thông trọng điểm, cấp bách.