TP.HCM tăng tốc thu hút vốn ngoại, hướng tới mốc 19 tỷ USD

Hơn 17,2 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng

Theo thống kê của Sở Tài chính tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 24/9, từ đầu năm đến ngày 19/9/2026, TP.HCM cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.438 dự án, với tổng vốn đăng ký 9.358,3 triệu USD; có 225 lượt dự án điều chỉnh vốn, ghi nhận vốn tăng ròng 4.927 triệu USD; đồng thời có 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, với tổng giá trị 2.939,7 triệu USD.

Lũy kế đến nay, thành phố có 21.748 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 156,2 tỷ USD.

Trong tổng vốn thu hút, vốn cấp mới chiếm 54,3%, vốn điều chỉnh chiếm 28,6%, cho thấy kết quả tích cực từ cả thu hút dự án mới và bổ sung vốn cho các dự án hiện hữu.

Việc ghi nhận các dự án quy mô lớn đã góp phần nâng mạnh tổng vốn đăng ký, giúp thành phố vượt mục tiêu năm ngay tại thời điểm báo cáo.

Các dự án cấp mới nổi bật gồm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD, và Trung tâm dữ liệu AI Factory, khoảng 2,1 tỷ USD.

Đây là những dự án có quy mô lớn, gắn với các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng, logistics và công nghệ cao giúp TP.HCM thu hút dòng vốn ngoại.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, mở rộng kết nối hàng hải và tạo thêm động lực phát triển dịch vụ logistics, thương mại, vận tải cùng các ngành hỗ trợ.

Khi được triển khai đồng bộ với hạ tầng kết nối, dự án sẽ góp phần phát huy lợi thế cảng biển của thành phố, tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Đối với Trung tâm dữ liệu AI Factory, dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực hạ tầng tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu, hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, tạo điều kiện thu hút thêm các doanh nghiệp công nghệ, phát triển dịch vụ có giá trị gia tăng cao và mở rộng nhu cầu nhân lực kỹ thuật.

Bên cạnh các dự án cấp mới, các nhà đầu tư đề nghị tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho Dự án Khu đô thị đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các đề xuất này cho thấy nhu cầu tiếp tục đầu tư, phát triển những dự án quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Hướng dòng vốn vào công nghệ cao, hạ tầng số

Để phát huy sức lan tỏa của các dự án, Sở Tài chính tập trung phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục và triển khai đầu tư; đồng thời thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp trong nước về cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nhân lực.

Qua đó, nguồn vốn đăng ký được kỳ vọng chuyển hóa thành năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp thực tế cho tăng trưởng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch, vượt khoảng 72,7% mục tiêu 11 tỷ USD.

Đây là mức dự kiến và sẽ tiếp tục được cập nhật theo kết quả thu hút đầu tư trong những tháng cuối năm.

TP.HCM thu hút 17,225 tỷ USD vốn FDI từ đầu năm đến 19/9/2026, vượt 56,6% mục tiêu cả năm.

Để đạt kết quả này, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý và địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm; hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động; kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư và điều kiện triển khai dự án.

Hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Cùng với kết quả về quy mô vốn, thành phố chú trọng tiến độ thực hiện, giải ngân và đưa dự án vào hoạt động; tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế - xã hội.