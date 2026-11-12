TP.HCM tăng tốc sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng Tết 2027

Nâng sức cạnh tranh sản xuất

Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP.HCM ước tăng 11% so với cùng kỳ, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%.

Đáng chú ý, ngành cơ khí tăng 14,7%, chế biến lương thực - thực phẩm tăng 11,2%, hóa dược tăng 10,9%. Sản phẩm điện tử tăng 2,2%, vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Để nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường, Sở Công Thương đang triển khai hình thành các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị.

Trước mắt, chương trình tập trung vào lĩnh vực cơ khí và điện tử - công nghệ thông tin, hướng đến kết nối doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

TP.HCM kích cầu thị trường dịp cuối năm.

Qua đó, nắm bắt yêu cầu kỹ thuật, kế hoạch nội địa hóa và tìm kiếm các nhà cung ứng tiềm năng.

Cùng với kết nối sản xuất, thành phố đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các hội chợ, sự kiện giao thương, trong đó có Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu tiêu biểu năm 2026.

Các hoạt động phổ biến tiêu chuẩn, quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do (FTA), hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, sản xuất xanh và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng được chú trọng.

Đối với công nghiệp hỗ trợ, kế hoạch năm 2026 tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi, đào tạo nhân lực, áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của chuỗi sản xuất toàn cầu, hỗ trợ mặt bằng và vận hành Cổng thông tin công nghiệp hỗ trợ.

TP.HCM triển khai các chương trình kích cầu, bình ổn hàng hóa, tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Thông qua các chương trình kết nối cung - cầu, giao thương với doanh nghiệp FDI và tập đoàn đa quốc gia, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã có thêm đơn hàng, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng cơ khí, linh kiện, điện - điện tử.

Dù vậy, hoạt động sản xuất vẫn đối mặt không ít khó khăn khi sức mua chưa theo kịp đà sản xuất, tồn kho ở một số ngành đồ uống, chế biến thực phẩm còn cao; chi phí vận chuyển tăng, nguồn nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào các địa phương.

Trước thực tế này, Sở Công Thương tăng cường kết nối cung - cầu với các tỉnh, thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng vào hệ thống phân phối hiện đại và các kênh thương mại điện tử để giải phóng hàng tồn kho.

Đồng thời, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả nhằm chủ động điều tiết, bảo đảm nguồn hàng dịp cuối năm.

Bảo đảm nguồn hàng dịp cuối năm

Cùng với việc hỗ trợ sản xuất, TP.HCM đang triển khai các chương trình kích cầu nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Từ tháng 11/2026, Sở Công thương tổ chức đợt kích cầu cao điểm, gắn hoạt động mua sắm với dịch vụ ăn uống, du lịch; đồng thời phối hợp triển khai Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia từ ngày 1/12/2026 đến 5/1/2027.

Thành phố cũng đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng đa kênh và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Để chủ động nguồn cung phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết, Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được duy trì với 66 doanh nghiệp lớn tham gia; chương trình "Tick xanh trách nhiệm" được mở rộng nhằm góp phần bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Song song với kích cầu, việc kiểm soát hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến, nhất là đối với mặt hàng thực phẩm, cũng được đặt ra.

TP.HCM kích cầu thị trường cuối năm.

Theo phân công, Sở An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Sở Công Thương quản lý hoạt động thương mại điện tử, chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm về hàng hóa kinh doanh trên môi trường mạng.

Công tác này được phối hợp thực hiện với lực lượng Công an, Hải quan và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP.HCM.

Đối với kinh doanh thực phẩm trực tuyến, các giải pháp quản lý tập trung vào việc yêu cầu người bán xác thực danh tính, cung cấp hồ sơ pháp lý của sản phẩm trước khi đăng bán; thực hiện xác thực danh tính điện tử đối với người bán và người livestream.

Các nền tảng thương mại điện tử cần tăng cường bộ lọc, kiểm duyệt sản phẩm, kịp thời gỡ bỏ nội dung, gian hàng vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng và có biện pháp ngăn chặn tái vi phạm.

Bên cạnh đó, việc chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý và các nền tảng, công khai kênh tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng cũng được chú trọng.

Trách nhiệm của nền tảng trong kiểm soát người bán, nguồn gốc hàng hóa cần được xác định rõ, nhất là trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các nền tảng thương mại điện tử tăng cường hậu kiểm.

Người tiêu dùng cũng được khuyến khích lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên hàng hóa tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm" và chủ động phản ánh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.