TP.HCM: Tăng tốc nạo vét rạch Đá Đỏ, giải bài toán thoát nước khu vực

Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn giữ vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước và cải thiện môi trường đô thị tại khu vực phía Đông TP.HCM. Được khởi công từ tháng 10/2025, đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 71% khối lượng, dự kiến hoàn tất trong năm 2026.

Công trình nạo vét rạch Đá Đỏ nằm ở trung tâm TP, góp phần khơi thông dòng chảy, cải thiện khả năng thoát nước khu vực.

Theo Sở Xây dựng, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành gồm gia cố nền móng bằng phương pháp trộn sâu (CDM), thi công tường kè bê tông, di dời cây xanh, hệ thống chiếu sáng và nạo vét, khơi thông luồng rạch.

Thời gian tới, nhà thầu tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như trồng cây xanh, hoàn thiện vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và lắp đặt lan can.

Sau quá trình thi công, lòng rạch Đá Đỏ đã được cải thiện. Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, cải thiện vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan cho khu vực. Đây cũng là những mục tiêu trọng tâm mà dự án hướng đến.

Khi toàn tuyến được nạo vét hoàn chỉnh, khả năng dẫn và trữ nước của rạch được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước trong khu vực, đồng thời xử lý tình trạng bồi lắng, ô nhiễm tồn tại lâu nay.

Rạch Đá Đỏ trước khi được thi công.

Dù đạt khối lượng thi công khoảng 71%, dự án vẫn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai các hạng mục còn lại.

Theo đơn vị quản lý dự án, lưu vực thoát nước của rạch Đá Đỏ rộng khoảng 215ha, với 29 cửa xả có khẩu độ cống từ D600mm đến D1.500mm dẫn nước ra rạch. Lượng nước từ lưu vực đổ về qua hệ thống cửa xả gây khó khăn cho quá trình thi công mái kè.

Bên cạnh đó, thời tiết thường xuyên có mưa cũng ảnh hưởng đến điều kiện thi công và tiến độ thực hiện các hạng mục ngoài trời.

Một thách thức khác là vị trí công trình nằm tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, nơi có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Điều này khiến công tác điều tiết giao thông, bố trí thiết bị thi công, tập kết và vận chuyển vật tư vào công trường gặp nhiều trở ngại.

Trước những khó khăn trên, việc tổ chức thi công cần được phối hợp chặt chẽ với phương án điều tiết giao thông, bố trí mặt bằng và sắp xếp các hạng mục phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Nhà thầu tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, tập trung nạo vét lòng rạch, xây dựng kè hai bên bờ và hoàn thiện hạ tầng phụ trợ. Tổng chiều dài nạo vét là 1.760m, chiều rộng đáy rạch từ 15 - 22,5m, chiều sâu trung bình khoảng 1m.

Bên cạnh nạo vét lòng rạch, công trình còn xây dựng kè hai bên bờ với tổng chiều dài 1.570m; lắp đặt hệ thống thoát nước bằng bê tông cốt thép, gồm hai tuyến cống ngầm đường kính D1200mm và D1000mm.

Các hạng mục phụ trợ gồm đường dạo bộ ven rạch, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng và cải tạo cảnh quan khu vực.

Với tiến độ hiện nay, dự án nạo vét rạch Đá Đỏ được kỳ vọng sớm hoàn thành trong năm 2026, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị tại khu vực phía Đông TP.HCM.