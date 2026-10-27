TP.HCM tăng tốc loạt dự án chống ngập tại 6 khu vực trọng điểm

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM triển khai 87 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 142.000 tỷ đồng, mục tiêu xóa 50 điểm ngập. Riêng giai đoạn 2026 - 2027, thành phố dự kiến hoàn thành 54 dự án với kinh phí khoảng 69.348 tỷ đồng. Trong đó, 6 khu vực trọng điểm được tập trung xử lý đợt này gồm: Thảo Điền; chợ Thủ Đức; Gò Vấp cũ; khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; quốc lộ 13 (Bình Dương cũ) và quốc lộ 51 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ngày 27/10, theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại khu vực Thảo Điền, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng có tổng vốn 289,295 tỷ đồng hiện đã hoàn thiện tuyến đường đưa vào sử dụng.

Đối với 2 trạm bơm công suất 3.500m³/giờ và 10.000m³/giờ thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng đang được các nhà thầu khẩn trương thi công để đồng bộ với hệ thống đường, cống thoát nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Ông Nguyễn Tiến Hiệp, người dân khu vực Thảo Điền chia sẻ: "Khu vực Thảo Điền cứ mưa là ngập. Vì vậy, khi dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng thi công xong người dân ở đây rất phấn khởi và hy vọng dự án sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước".

Tại khu vực chợ Thủ Đức, nhiều dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư... đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, một trạm bơm công suất lớn được lắp đặt xong tại hẻm 17 đường Dương Văn Cam nhằm phục vụ bơm nước thoát xuống kênh, giải tỏa nguy cơ ngập cho vùng lõi chợ Thủ Đức.

Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ ngập ở đây, UBND TP.HCM cũng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục đầu tư dự án cải tạo rạch Thủ Đức với tổng vốn 5.124 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ được phê duyệt ngay trong quý IV năm nay.

Tại khu vực quận Gò Vấp cũ, hàng loạt dự án thoát nước và nạo vét kênh rạch được đồng loạt triển khai. Trong đó, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt (hơn 2.301 tỷ đồng) và dự án nạo vét rạch Cầu Suối (hơn 5.500 tỷ đồng) đang trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình thoát nước đường phố cũng đang được đầu tư như: Dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối - Lê Văn Thọ (352 tỷ đồng), dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Phạm Văn Chiêu (32,5 tỷ đồng), dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thống Nhất (214 tỷ đồng), dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung (120 tỷ đồng)... Trong đó, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Văn Thọ đã hoàn thành.

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, hai dự án trọng điểm đang được triển khai gồm cải tạo kênh A41 và xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng với tổng vốn đầu tư khoảng 2.287 tỷ đồng. Dự án cải tạo kênh A41 tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thành gần 70% khối lượng xây lắp. Tuyến kênh dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Còn tại khu vực Bình Dương cũ, dự án mở rộng quốc lộ 13 có tổng vốn đầu tư 6.255 tỷ đồng cơ bản đã hoàn thành. Dọc tuyến quốc lộ 13, dự án hệ thống thoát nước hạ lưu cầu Ông Bố (hơn 1.946 tỷ đồng) cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm giải quyết tình trạng ngập nước ở khu vực này.

Đối với dự án kênh thoát nước Suối Cái (chiều dài gần 20km), tổng mức đầu tư hơn 5.892 tỷ đồng, sau hơn 2 năm triển khai, dự án dần hình thành, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Riêng dự án trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát với tổng mức đầu tư hơn 1.044 tỷ đồng đang được các nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ.

Tại khu vực quốc lộ 51 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), hai dự án tuyến thoát nước chính dọc quốc lộ qua Phú Mỹ đang được triển khai với tổng vốn lần lượt hơn 366 tỷ đồng và gần 553 tỷ đồng.