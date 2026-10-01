TP.HCM tăng tốc khởi công, hoàn thành loạt dự án hạ tầng

22 công trình, dự án trọng điểm đã được triển khai

9 tháng đầu năm 2026, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo khởi công 22 công trình, dự án trọng điểm, với tổng mức đầu tư khoảng 647.379 tỷ đồng.

Các dự án gồm Quảng trường trung tâm thành phố và trung tâm hành chính của thành phố; tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương); tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm); dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ; dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2; tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Danh mục này còn có dự án cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; xây dựng nút giao thông Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành; đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50; Công viên văn hóa bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn; Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn; cảng Cái Mép Hạ giai đoạn 1, phường Tân Phước.

Bến Nhà Rồng khoác diện mạo mới bên sông Sài Gòn.

Bên cạnh đó là các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Quốc lộ 1; Dự án Vành đai 4 DATP 2-1 từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức; Dự án Vành đai 4 DATP 2-3 từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai; Cải thiện môi trường nước Bình Dương; chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo; nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B - Lô số 1 Khu 9AB - Đô thị mới Nam Thành phố và nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2.

Cùng với việc triển khai các dự án, công tác chuẩn bị đầu tư cũng được thực hiện. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư 8 dự án nhóm A, với tổng mức đầu tư khoảng 61.092 tỷ đồng.

Các dự án gồm nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú; sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên); xây dựng đường Trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An;

Xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ - giai đoạn 3; cầu Thủ Thiêm 4; đường Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu; nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc; cải tạo rạch Thủ Đức; chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn, phường Chánh Hưng.

Khởi công, hoàn thành 19 công trình

Trong quý IV/2026, Sở Xây dựng dự kiến tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình, dự án trọng điểm nhóm A.

Danh mục gồm xây dựng Quốc lộ 50B; đường mở mới phía Tây Bắc; nâng cấp, mở rộng đường Bùi Công Trừng; mở rộng trục đường Ung Văn Khiêm; xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn; nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Lương; mở rộng đường Nguyễn Bình; nâng cấp, mở rộng đường Phan Anh - An Dương Vương.

Ngoài ra còn có 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, gồm đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật; từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân; từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng; và từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi.

Cũng trong quý này, thành phố dự kiến khởi công khoảng 9 công trình, gồm cầu Thủ Thiêm 4; cầu Cần Giờ; cầu Phú Mỹ 2; đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3; nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 - TP.HCM;

Dự án bờ bắc kênh Đôi - TP.HCM.

Nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22; nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh; nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé; nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn.

Song song đó, thành phố dự kiến hoàn thành khoảng 10 dự án trọng điểm trong quý IV, gồm Vành đai 3, nút giao thông An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Quốc lộ 50; mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2; nâng cấp, mở rộng đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp tại Vũng Tàu.

Ngoài ra là xây mới cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng Khu du lịch Thùy Dương tại huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ cùng các dự án khác theo kế hoạch.