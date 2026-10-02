TP.HCM tăng tốc hoàn thiện mạng lưới giao thông đến năm 2030

Hai giai đoạn giảm ùn tắc

Ngày 2/10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đã xây dựng kế hoạch giảm ùn tắc giao thông đến 2030.

Theo đó, tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lớn không chỉ đặt ra yêu cầu điều chỉnh tổ chức giao thông trước mắt mà còn đòi hỏi thành phố tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng năng lực vận tải và phân bổ lại dòng phương tiện.

TP.HCM đang đẩy nhanh đầu tư, hoàn thiện mạng lưới giao thông giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026-2027 tập trung "Xử lý cấp bách, tạo chuyển biến nhanh"; giai đoạn 2028-2030 hướng tới "Duy trì thông suốt, nâng tầm chất lượng giao thông đô thị".

Trong giai đoạn đầu, thành phố vừa xử lý những điểm nghẽn trước mắt, vừa đẩy nhanh các dự án có khả năng bổ sung năng lực cho mạng lưới giao thông. Về lâu dài, trọng tâm là hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, đa phương thức và tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với các cửa ngõ.

Về giải pháp công trình, TP.HCM tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 44 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2026-2027, thành phố dự kiến khởi công 52 dự án đường bộ.

Các dự án này cùng với những công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung của thành phố.

Các tuyến vành đai, cao tốc và đường trục sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của thành phố.

Trong đó, các công trình như Vành đai 3, khép kín Vành đai 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và các tuyến đường trục kết nối khu vực trung tâm với các cửa ngõ ra vào thành phố giữ vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng kết nối của mạng lưới.

Việc hoàn thiện các tuyến vành đai và trục kết nối cũng tạo điều kiện phân bổ lại dòng phương tiện, giảm áp lực cho những tuyến đường khu vực trung tâm.

Bên cạnh mạng lưới đường bộ, TP.HCM xác định phát triển đường sắt đô thị là một trong những hướng lớn để tăng năng lực vận tải công cộng.

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/1/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố triển khai hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 187km trong giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đường sắt đô thị, TP.HCM tiếp tục triển khai các giải pháp tại Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm được triển khai nhằm tăng khả năng kết nối giữa trung tâm và các cửa ngõ TP.HCM.

Thành phố cũng phát triển hoạt động đường thủy nhằm giảm áp lực cho giao thông đường bộ, đồng thời phát huy hiệu quả phối hợp điều tiết, phân luồng giữa các đơn vị chức năng và các đầu mối có lưu lượng giao thông lớn như sân bay, cảng biển.

Tổ chức lại mạng lưới giao thông

Đầu tư hạ tầng được kết hợp với việc khai thác hiệu quả hệ thống giao thông hiện hữu. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát tổ chức phân luồng giao thông linh hoạt, điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, cải tạo kích thước hình học, đóng mở linh hoạt các điểm mở dải phân cách và tối ưu hóa việc sử dụng làn đường theo giờ.

Cùng với đó, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông vận tải và điều khiển giao thông theo mạng lưới, trong đó có ứng dụng kỹ thuật số song sinh (Digital Twins).

Các giải pháp này hướng tới việc khai thác tốt hơn năng lực của hạ tầng hiện hữu trong thời gian chờ các dự án lớn hoàn thành, đồng thời nâng cao khả năng điều hành giao thông trên toàn mạng lưới.

Hạ tầng giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM trong giai đoạn 2026-2030.

Một hướng khác được thành phố nghiên cứu là tổ chức lại các đầu mối tạo ra nhu cầu giao thông lớn trong khu vực nội đô.

Theo đó, TP.HCM nghiên cứu thực hiện Đề án di dời các cơ sở y tế, giáo dục - đào tạo quy mô lớn ra khỏi khu vực nội thành.

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm cảng ICD cũng được định hướng từng bước đưa ra khu vực ngoại ô, đấu nối với Vành đai 3, Vành đai 4, đường thủy và đường sắt.

Việc kết nối các khu vực này với mạng lưới giao thông vành đai, đường sắt và đường thủy được đặt trong định hướng phân bổ lại dòng phương tiện, giảm áp lực cho giao thông khu vực nội đô.

Như vậy, kế hoạch giảm ùn tắc giai đoạn 2026-2030 của TP.HCM được triển khai theo nhiều lớp, từ hoàn thiện các tuyến đường bộ, phát triển đường sắt đô thị, vận tải công cộng và đường thủy đến tổ chức lại luồng giao thông và các đầu mối phát sinh nhu cầu đi lại. Qua đó, thành phố từng bước hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, tăng khả năng kết nối giữa trung tâm, khu vực ngoại ô và các cửa ngõ.