Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, không khí thi công đang diễn ra rất khẩn trương. Hàng chục công nhân của các nhà thầu tập trung tại nhiều vị trí để tháo dỡ thiết bị, thu dọn vật tư, xử lý bề mặt và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Ở khu vực kết cấu thép, Công ty Đại Dũng đang tập trung tháo dỡ hệ thống giàn giáo (support), hoàn thiện bản mặt cầu để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu Đạt Phương triển khai thảm nhựa.

Anh Trần Lễ Đức Anh, cán bộ giám sát kỹ thuật Công ty Đại Dũng cho biết, phần việc liên quan đến kết cấu cầu của đơn vị đã hoàn thành khoảng 70%. Nhà thầu huy động khoảng 38 người trực tiếp thi công mỗi ngày, cùng các thiết bị chuyên dụng phục vụ tháo dỡ giàn giáo.

Dự kiến trong ngày 18 hoặc 19/11, đơn vị hoàn thành việc tháo dỡ giàn giáo, tiếp tục chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai công đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và các nhà thầu phụ cũng đang chuẩn bị nhân lực, máy móc để thảm nhựa mặt cầu và đường dẫn. Trong ngày 18/11, khoảng 20 công nhân được bố trí vệ sinh, đục nhám, xử lý bề mặt để tiến hành thảm phần cầu phía bờ trung tâm TP.HCM. Dự kiến chiều tối 19/11 sẽ thảm nhựa ở phía Thủ Thiêm.

Anh Nguyễn Tân, cán bộ kỹ thuật phụ trách hạng mục thảm mặt cầu và đường dẫn cho biết, tiến độ thi công phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng và điều kiện thời tiết. Nhà thầu đã chuẩn bị nhân lực, thiết bị để triển khai ngay khi đủ điều kiện kỹ thuật.

Theo anh Đặng Xuân Hải, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, phần kết cấu bê tông cốt thép do đơn vị đảm nhận cơ bản hoàn thành. Hiện các nhà thầu đang phối hợp, tổ chức thi công cuốn chiếu do mặt bằng công trường hạn chế, bảo đảm công việc của từng đơn vị không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ghi nhận tại công trường, dù thời tiết nắng nóng, công nhân vẫn miệt mài làm việc tại các vị trí. Công tác an toàn lao động được chú trọng, các nhà thầu tổ chức họp đầu giờ để phân công nhiệm vụ, phổ biến quy trình và nhắc nhở công nhân trước khi thi công.

Anh Lê Văn Đức, công nhân Công ty Đại Dũng chia sẻ, đây là lần đầu anh tham gia thi công một công trình cầu đi bộ. Dù công việc ngoài trời vất vả, anh và đồng nghiệp luôn động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

"Mong muốn của tôi là hoàn thành công việc thật tốt, góp phần đưa công trình về đích sớm để người dân có cây cầu đẹp, thuận tiện đi bộ và ngắm cảnh", anh Đức nói. (Trong ảnh, hệ thống thang bộ, thang cuốn, tháp nước... đang được nhà thầu triển khai thi công).

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ toàn bộ, khởi công dịp 30/4/2025. Ngày 21/10, công trình đã hợp long nhịp chính. Hiện các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, hệ thống chiếu sáng và những hạng mục liên quan, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước Tết Nguyên đán 2027.

Clip: Sau khi hợp long nhịp chính, công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với hàng chục công nhân miệt mài làm việc dưới nắng nóng.