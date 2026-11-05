TP.HCM tăng tốc giải phóng mặt bằng, bổ sung nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm

Chiều 5/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 10 tháng năm 2026 nhằm triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

Thông tin tại chương trình, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn cung vật liệu đang được tập trung triển khai để phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tăng nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng

Để bổ sung vật liệu phục vụ thi công, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu điều chỉnh, nâng công suất khai thác tại hai mỏ đá Tân Mỹ và Thường Tân IV, với sản lượng tăng thêm 1.410.100m³ đá nguyên khai mỗi năm. Nguồn cung này góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu cho hơn 14 công trình, dự án trọng điểm.

TP.HCM đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, Sở tham mưu cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV tại xã Đất Đỏ, với trữ lượng 114.619m³ đất san lấp nguyên khai, phục vụ hai gói thầu thuộc các dự án giao thông.

Về lâu dài, thành phố đang đẩy nhanh công tác thăm dò tại 6 khu vực mỏ đá, tổng diện tích 117,81ha, với trữ lượng dự kiến 54,67 triệu m³. Sở cũng triển khai thăm dò xuống sâu tại mỏ Thường Tân I-D và tham mưu cấp giấy phép thăm dò cát tại lòng hồ Dầu Tiếng, với trữ lượng dự kiến khoảng 8 triệu m³.

Đáng chú ý, nhằm sớm đưa nguồn vật liệu vào phục vụ các công trình, Sở tiếp tục rà soát khả năng khai thác xuống sâu tại các mỏ hiện hữu, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thời gian giải quyết thủ tục điều chỉnh, nâng công suất khai thác được rút ngắn từ khoảng 70 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.

Song song với bài toán vật liệu, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ cần tập trung để bảo đảm tiến độ các dự án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau điều chỉnh kế hoạch vốn, thành phố có 141 dự án với tổng vốn 64.348,52 tỷ đồng phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã giải ngân 61.848,65 tỷ đồng, đạt 96,12%.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh để sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án giao thông.

Dự kiến trong tháng 11, thành phố giải ngân thêm 1.181,7 tỷ đồng và tháng 12 thêm 990,36 tỷ đồng, đưa tỷ lệ giải ngân lũy kế lên 99,49%.

Đối với phần vốn còn lại khoảng 327,81 tỷ đồng, Sở sẽ rà soát từng dự án, nhất là vốn chuẩn bị đầu tư, kinh phí thực hiện bản án, kinh phí phục vụ công tác bồi thường và các biện pháp hành chính để đề xuất điều hòa theo thẩm quyền.

Sở cũng phối hợp với các địa phương giải quyết hồ sơ nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho các dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4. Những vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo thành phố để xem xét, giải quyết.

Dự kiến thu hơn 183.000 tỷ đồng từ đất trong năm 2026

Bên cạnh nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và bảo đảm vật liệu, công tác xác định giá đất, đấu giá và khai thác quỹ đất cũng được thành phố tập trung nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 21/10/2026, thu ngân sách từ đất của thành phố đạt 72.030 tỷ đồng, tương đương 44,3% chỉ tiêu 162.631 tỷ đồng. Số thu còn phải thực hiện là 90.601 tỷ đồng.

TP.HCM đẩy nhanh khai thác quỹ đất, tạo thêm nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng.

Trong hai tháng cuối năm, tổng nguồn thu dự kiến từ các nhóm hồ sơ xác định giá đất khoảng 52.313,6 tỷ đồng; đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 37.585,8 tỷ đồng và nguồn thu dự phòng khoảng 21.333 tỷ đồng.

Nếu thực hiện đầy đủ các nguồn thu theo phương án, tổng thu từ đất năm 2026 dự kiến đạt 183.262,4 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xác định, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể, ưu tiên các hồ sơ có khả năng sớm phát sinh nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ, chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 4 lô đất đã có quyết định đấu giá với tổng giá khởi điểm khoảng 16.009,3 tỷ đồng. Phương án đấu giá 3.790 căn hộ và 5 lô đất từ R1 đến R5 cũng đã được phê duyệt, với giá khởi điểm khoảng 18.253,8 tỷ đồng.

Tổng giá khởi điểm của 4 lô đất và 3.790 căn hộ dự kiến khoảng 34.263,1 tỷ đồng. Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 11/2026.

Thời gian tới, Sở sẽ hoàn tất lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá, công khai hồ sơ và phối hợp hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng, mặt bằng đối với các lô đất tiếp theo.

Đồng thời, tiến độ từng hồ sơ sẽ được theo dõi, phân định rõ số thu dự kiến, số đã thông báo nghĩa vụ tài chính và số thực nộp ngân sách, làm cơ sở đôn đốc, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu từ đất năm 2026.