TP.HCM tăng tốc giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch

Ngày 12/10, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm 2026 và khả năng hấp thụ vốn bổ sung của các ban quản lý dự án trực thuộc TP.

Toàn cảnh cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm 2026 và khả năng hấp thụ vốn bổ sung của các ban quản lý dự án trực thuộc TP. (Ảnh Mai Xuân).

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân tại các ban quản lý dự án trực thuộc TP có sự khác biệt. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt 85,5%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 81,5%; Ban Quản lý đường sắt đô thị đạt 74,7%. Đây là 3 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân 74,3% của TP khi không tính khoản vốn tiết kiệm 5% đã nộp ngân sách Trung ương.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đạt 60,2%, thấp hơn mức bình quân chung, cần tập trung rà soát tiến độ và có giải pháp thúc đẩy giải ngân trong quý cuối năm.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, TP cần giải ngân thêm khoảng 36.104 tỷ đồng trong quý IV, tương đương 24,5% tổng kế hoạch vốn được giao.

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh Mai Xuân).

Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần giải ngân 13.742 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị 2.039 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 4.690 tỷ đồng; Ban Quản lý đường sắt đô thị 4.453 tỷ đồng.

Một số dự án có kế hoạch giải ngân lớn gồm dự án thành phần 1 thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, dự kiến giải ngân thêm 1.424 tỷ đồng; dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, khoảng 1.127 tỷ đồng. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến giải ngân thêm 3.015 tỷ đồng; dự án thành phần 1 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 dự kiến giải ngân thêm 1.295 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, đến hết tháng 9/2026, TP giải ngân 111.494 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn TP triển khai, với tổng kế hoạch 147.599 tỷ đồng.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân, từ đầu năm đến nay, TP.HCM triển khai nhiều giải pháp điều hành kế hoạch vốn linh hoạt, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công. TP cũng đã thực hiện 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị, với tổng số vốn hơn 45.000 tỷ đồng được điều chuyển từ các dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân sang những dự án có tiến độ tốt, có khối lượng thực tế để giải ngân.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc để về đích theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận nỗ lực của các ban quản lý dự án trong 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch giải ngân, định kỳ kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng tháng, xác định cụ thể số vốn và tỷ lệ giải ngân của từng dự án.

Lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương, khẩn trương giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công; rà soát và tháo gỡ vướng mắc trong di dời hệ thống hạ tầng điện, nước, hoàn thiện thủ tục đầu tư và tổ chức thi công.

Đồng thời, các ban quản lý dự án cần tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chủ động vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng.

TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong giai đoạn nước rút, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng và tổ chức thi công được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.