TP.HCM tăng tốc chuyển đổi xanh, hướng tới Net Zero vào năm 2045

Hàng loạt chỉ tiêu xanh được đặt ra đến năm 2030

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7138/QĐ-UBND ngày 26/10/2026, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU của Thành ủy về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Không chỉ tập trung giảm ô nhiễm, TP.HCM đang đặt mục tiêu môi trường trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - đô thị dài hạn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TP.HCM tập trung nâng cao năng lực quản trị môi trường, kiểm soát các nguồn thải lớn, giải quyết tình trạng ô nhiễm và ngập úng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn. Thành phố đặt mục tiêu kinh tế xanh chiếm từ 10% trở lên trong GRDP.

Để tạo nguồn lực cho các nhiệm vụ môi trường, TP.HCM dự kiến bố trí tối thiểu 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và điện rác lên từ 30% trở lên so với công suất cực đại của hệ thống điện toàn thành phố.

Trong xử lý chất thải, 100% chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị và nông thôn được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn. Thành phố sẽ đẩy mạnh các công nghệ xử lý hiện đại, thu hồi năng lượng, qua đó đưa tỷ lệ chôn lấp rác thải trực tiếp xuống dưới 10%.

Cùng với đó, TP.HCM đặt mục tiêu trồng mới, phục hồi ít nhất 4.460 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 11% và phát triển, chứng nhận ít nhất 500 công trình xây dựng xanh trên địa bàn.

Các mục tiêu này nằm trong chương trình hành động rộng hơn của Chính phủ theo Nghị quyết 208/NQ-CP, trong đó nhấn mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, năng lượng sạch, đô thị xanh và công trình xanh.

Từ chuyển đổi xanh đến mục tiêu Net Zero 2045

Không chỉ tập trung giảm ô nhiễm, TP.HCM đang đặt mục tiêu môi trường trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - đô thị dài hạn. Theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2036-2045 duy trì tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm, đến năm 2045 GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 75.000 USD và đạt mức phát thải ròng bằng 0.

TP.HCM đang từng bước xây dựng nền tảng để tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045.

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, kế hoạch của TP.HCM cũng đặt mục tiêu trên 70% hộ dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn, đồng thời di dời trên 80% số hộ sống tại khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Định hướng này cho thấy Net Zero không được đặt tách biệt với tăng trưởng kinh tế mà trở thành một phần trong mô hình phát triển mới của thành phố. Chính phủ cũng đang thúc đẩy các chương trình về giao thông xanh, đô thị xanh, công trình xanh, vật liệu phát thải thấp, quản lý khí nhà kính và thị trường carbon.

Theo kế hoạch của TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối triển khai. Các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động chi tiết trước cuối năm 2026.

Với việc đồng thời thúc đẩy năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, công trình xanh, giảm chôn lấp rác và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, TP.HCM đang từng bước xây dựng nền tảng để tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045.