TP.HCM tăng tốc 19 dự án trọng điểm

Hội nghị do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2026, thành phố triển khai 19 công trình, dự án trọng điểm theo hình thức đầu tư công và đối tác công tư (PPP).

Đối với các dự án đầu tư công, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 95%. Trong khi đó, tại các dự án PPP, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 80,7%.

Theo Sở Xây dựng, dù công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực, một số dự án có sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân vẫn chưa bảo đảm tiến độ đề ra. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến các thủ tục pháp lý, đặc biệt là việc xác định phương án tài chính đối với dự án PPP.

Phần lớn các dự án này áp dụng phương thức thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách. Vì vậy, việc xác định phương thức, thời điểm giao đất và phương pháp tính giá đất cần được làm rõ để hoàn thiện phương án tài chính, làm cơ sở phê duyệt dự án, dự toán và ký kết hợp đồng.

Toàn cảnh phiên họp.

Thực tế, một số dự án đã khởi công nhưng vẫn phải tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi triển khai những bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc nhiều công trình được thực hiện đồng thời tại TP.HCM và các địa phương khác cũng tạo áp lực lên đội ngũ tư vấn lập dự án. Một số hồ sơ phải điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng đến thời gian chuẩn bị đầu tư.

Đối với các công trình có tính chất đặc thù như đường sắt, thành phố cần tiếp tục tham khảo đơn giá, thiết bị và kinh nghiệm quốc tế nhằm có cơ sở đánh giá phù hợp, hạn chế nguy cơ chậm tiến độ.

Trước những khó khăn trên, Sở Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất vận dụng những cơ chế pháp lý mới để rút ngắn thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án.

Các dự án lớn, quan trọng có thể được xem xét áp dụng quy trình rút gọn, cơ chế xử lý cấp bách và tổ chức thực hiện đồng thời một số bước theo quy định. Nhà đầu tư cũng được trao thêm quyền trong việc tổ chức thiết kế, lập dự toán và triển khai một số công việc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu.

Đặc biệt, việc tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai trước được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị, tạo điều kiện sớm đưa các dự án vào thực hiện. Sở Xây dựng đang rà soát, tham mưu danh mục dự án lớn, quan trọng để trình cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng cơ chế phù hợp.

Ngoài vấn đề pháp lý và mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình. Thành phố đang triển khai giải pháp điều phối nguồn cung, kiểm soát biến động giá, nhất là đối với cát và đá.

Ngành xây dựng đồng thời nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế, vật liệu xanh và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn mới nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong giai đoạn tới.

Mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, TP.HCM đặt mục tiêu đổi mới phương thức quản lý đầu tư theo hướng số hóa, tăng khả năng giám sát và điều hành tập trung.

Theo Sở Xây dựng, việc xây dựng cơ sở dữ liệu công trình và ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) sẽ hỗ trợ kiểm soát tiến độ, chi phí, chất lượng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

Dự kiến đến cuối năm 2026, Sở Xây dựng hoàn tất phần mềm quản lý dự án dùng chung cho toàn thành phố. Hệ thống sẽ phục vụ theo dõi, điều hành và nhận diện các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện dự án tại 168 đơn vị hành chính cấp xã.

Thông qua nền tảng quản lý tập trung, thành phố kỳ vọng nâng cao khả năng phát hiện sớm những khâu chậm trễ, xác định nguyên nhân và kịp thời đưa ra giải pháp xử lý, nhất là khi số lượng công trình, dự án ngày càng tăng.

Trong lĩnh vực nhà ở, TP.HCM tiếp tục ưu tiên phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

TP.HCM mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển 181.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong năm 2026, ngoài việc thực hiện chỉ tiêu được giao, thành phố tập trung chuẩn bị nguồn dự án để tăng số lượng công trình khởi công trong giai đoạn 2027 - 2028.

Một trong những dự án đáng chú ý là dự án nhà ở xã hội tại Hóc Môn, đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô hơn 37.000 căn hộ.

Khu vực triển khai dự án có khả năng kết nối với các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 22, đường Trường Chinh - Tham Lương, An Hạ và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, mở rộng không gian đô thị và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Để tạo chuyển biến trong lĩnh vực này, Sở Xây dựng đang tham mưu cơ chế rút gọn thủ tục đầu tư, cùng các chính sách khuyến khích và ưu đãi đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Các cơ chế dự kiến được ban hành trong tháng 12/2026, làm cơ sở triển khai từ năm 2027.

Thành phố cũng nghiên cứu cơ chế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất do Nhà nước quản lý, nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và thúc đẩy tiến độ thực hiện.

Việc đồng bộ các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế đầu tư, bảo đảm nguồn vật liệu và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý được kỳ vọng giúp TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.