TP.HCM tăng kiểm tra xe khách, xe vận tải hàng hóa

Tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là ô tô khách và xe container, thường để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Trước thực tế này, CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM, từ ngày 15/12/2025 - 3/11/2026, lực lượng CSGT Thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải.

Trong đó, xe kinh doanh vận tải hành khách có hơn 18.700 trường hợp vi phạm; xe kinh doanh vận tải hàng hóa có hơn 43.800 trường hợp.

Qua xử lý, lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 203 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe hơn 4.600 trường hợp.

Các lỗi vi phạm được phát hiện chủ yếu gồm: chạy quá tốc độ quy định; chở quá số người; đón, trả khách không đúng quy định; vi phạm nồng độ cồn; dừng, đỗ xe không đúng quy định; lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm; chở hàng quá khổ, quá tải; chở vật liệu để rơi vãi trên đường; không thắt dây an toàn; đi không đúng làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

CSGT TP.HCM mạnh tay với xe kinh doanh vận tải vi phạm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT TP.HCM quán triệt yêu cầu thực hiện đúng quy trình công tác, bảo đảm mọi hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công tác kiểm tra, xử lý được triển khai linh hoạt, căn cứ tình hình thực tế tại từng địa bàn. Lực lượng chức năng có thể kiểm tra trực tiếp trên các tuyến đường giao thông hoặc tại bến, bãi tập kết phương tiện.

Đồng thời, CSGT duy trì phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành Công an, đặc biệt là Công an địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và đội ngũ tài xế.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; đồng thời yêu cầu chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện tăng cường quản lý đội ngũ lái xe, tuyệt đối không giao phương tiện cho người không bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Trạm CSĐT Cây Khô thường xuyên thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để người đã sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện gây tai nạn.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ nay đến cuối năm 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp. Nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách gia tăng có thể kéo theo số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình này, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, trọng tâm là kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vận tải, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế mà còn hướng đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý phương tiện, người lái, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.