TP.HCM tăng kiểm tra cây xanh sau 3 vụ bật gốc, ngã đổ

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, ngày 7/10, một cây da cổ thụ ngã đổ trước giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Cây nằm trong khuôn viên tòa nhà tại góc giao lộ. Đến ngày 9/10, hai cây phượng bật gốc trên đường số 30, phường Tân Hưng. Các cây này thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Cây đa cổ thụ ngã đổ trước giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu ngày 7/10.

Ngày 15/10, Sở Xây dựng cho biết, từ đầu mùa mưa đến nay, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, cơ quan và đơn vị quản lý hạ tầng chủ động rà soát, đánh giá mức độ an toàn của công trình, kịp thời xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến người dân.

Đối với hệ thống công viên, cây xanh, các đơn vị được yêu cầu kiểm tra cây trên đường phố, trong công viên và khu dân cư; kịp thời đốn hạ, trồng thay thế những cây sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bọng gốc, nghiêng hoặc có nguy cơ gãy đổ.

Công tác kiểm tra cần chú trọng những cây có hệ rễ bị ảnh hưởng do thi công công trình hạ tầng, cây cao lớn như sao, dầu, lim xẹt, đặc biệt tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao và khu vực thường xuyên tập trung đông người.

Bên cạnh việc rà soát, cắt tỉa cành khô, cành nguy hiểm theo quy trình kỹ thuật, ngành chức năng còn triển khai các biện pháp hạ thấp chiều cao cây lớn, thu gọn tán và chọn lọc loại bỏ cành nhánh cây dầu phân loại 3 nhằm hạn chế nguy cơ gãy đổ.

Về trách nhiệm khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng cho biết sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị được giao chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục.

TP.HCM tăng cường rà soát cây xanh trên đường phố, kịp thời phát hiện và xử lý những cây có nguy cơ gãy đổ.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra và đánh giá tình trạng cây xanh bằng các biện pháp kỹ thuật, tập trung vào những cây có dấu hiệu khiếm khuyết như sam thân, mục, bọng, nghiêng hoặc nhớm gốc. Các đơn vị phải chủ động bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực 24/24h, nhất là trong thời điểm mưa bão, để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Sở Xây dựng, việc đốn hạ, thay thế cây xanh được xem xét dựa trên tình trạng thực tế và mức độ nguy hiểm. Các trường hợp cần xử lý gồm cây chết khô, suy yếu nghiêm trọng, không còn khả năng phát triển bình thường; cây bị xâm hại hệ rễ làm giảm khả năng neo giữ; cây bị mục, bọng, tổn thương nặng hoặc nghiêng, nhớm gốc có nguy cơ ngã đổ cao.

Dù công tác kiểm tra, chăm sóc và bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên, Sở Xây dựng lưu ý thời tiết cực đoan như mưa giông kéo dài, gió lốc mạnh vẫn có thể khiến cây gãy nhánh, ngã đổ, gây nguy hiểm cho người và tài sản, đồng thời cản trở giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn khi có giông, lốc; hạn chế di chuyển qua các tuyến đường có nhiều cây lớn, không đứng chờ hoặc trú mưa dưới gốc cây, không dừng, đỗ phương tiện dưới tán cây.

Khi phát hiện cây xanh có dấu hiệu mất an toàn hoặc xảy ra sự cố, người dân có thể phản ánh qua Tổng đài 1022 TP.HCM để cơ quan chức năng tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kịp thời.