TP.HCM tăng kết nối việc làm, xử lý chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp

Một buổi tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM. Ảnh: VLHCM

Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ thu nhập trong thời gian người lao động mất việc mà còn là công cụ giúp họ tiếp cận thông tin tuyển dụng, tư vấn và các giải pháp hỗ trợ quay trở lại thị trường lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, trong 8 tháng đầu năm 2026, đơn vị tiếp nhận 154.739 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 6.751 hồ sơ, tương đương 4,56% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 65.337 hồ sơ được nộp trực tiếp và 89.402 hồ sơ nộp trực tuyến. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 132.628 người; đồng thời Trung tâm tiếp nhận 528.026 lượt người đến thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm.

Số hồ sơ tăng cho thấy nhu cầu sử dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại TP.HCM vẫn ở mức cao. Vì vậy, cùng với giải quyết chế độ kịp thời, thành phố chú trọng tăng hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người lao động rút ngắn thời gian thất nghiệp.

Trong 8 tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã tổ chức 142 phiên giao dịch việc làm, gồm 102 phiên tại các trụ sở Trung tâm và các chi nhánh, điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp – giới thiệu việc làm; 7 phiên tại các cơ sở cai nghiện ma túy; 8 phiên phối hợp với các đơn vị liên quan và 25 phiên tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm do các đơn vị khác tổ chức.

Thông qua các hoạt động này, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 555.590 lượt người. Trong đó, 29.521 lượt người được giới thiệu việc làm và 9.709 người nhận được việc làm. Trung tâm cũng phối hợp tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức hướng dẫn kỹ năng tìm việc và cập nhật chính sách pháp luật cho doanh nghiệp.

Được biêt, trong tháng 9, Trung tâm dự kiến tổ chức 13 phiên sàn giao dịch việc làm tại các trụ sở và điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp – giới thiệu việc làm. Qua đó, dự kiến tư vấn, giới thiệu việc làm cho 48.900 lượt người; giới thiệu việc làm cho 3.010 lượt người, trong đó khoảng 30% nhận được việc làm.

Cùng với kết nối việc làm, TP.HCM chú trọng kiểm soát việc chi trả và thu hồi các khoản trợ cấp thất nghiệp hưởng không đúng quy định. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp của 1.140 trường hợp, với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực. Khung pháp lý mới tiếp tục hoàn thiện các quy định về đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện.

Ở một hướng khác, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp vẫn là vấn đề cần xử lý quyết liệt. Tính đến cuối tháng 7/2026, số tiền chậm đóng các loại bảo hiểm tại TP.HCM ước khoảng 6.200 tỷ đồng, chiếm 3,9% kế hoạch thu.

Để bảo vệ quyền lợi người lao động, BHXH TP.HCM đang phối hợp với các Viện kiểm sát nhân dân khu vực rà soát, làm việc với các doanh nghiệp chậm đóng, yêu cầu xây dựng phương án và tiến độ khắc phục. Đến ngày 9/8/2026, hai cơ quan đã phối hợp mời 4.038 đơn vị đến làm việc, với tổng số tiền chậm đóng khoảng 1.600 tỷ đồng.

Qua rà soát, 1.200 đơn vị đã khắc phục toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ, với tổng số tiền hơn 105 tỷ đồng. Số đơn vị có chuyển biến chiếm gần 30% tổng số đơn vị được mời làm việc, song số tiền đã khắc phục mới tương đương khoảng 6,6% khoản chậm đóng thuộc diện phối hợp xử lý.

Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, chậm đóng kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết các chế độ của người lao động, trong đó có trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, việc thu hồi tiền chậm đóng không chỉ nhằm bảo đảm kỷ luật thực hiện chính sách mà còn gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh của người lao động.

Thực tế tại TP.HCM cho thấy việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đang được triển khai theo nhiều hướng: giải quyết trợ cấp kịp thời; tăng tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng; kiểm soát chi trả và xử lý chậm đóng từ phía doanh nghiệp.

Với số hồ sơ hưởng trợ cấp vẫn tăng so với cùng kỳ, yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng chất lượng kết nối cung – cầu lao động, đưa người thất nghiệp sớm trở lại việc làm, qua đó phát huy đầy đủ hơn vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.