TP.HCM tăng cường tuyên truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Ngày 13.10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM ban hành Công văn số 291-CV/BTGTU về việc tăng cường tuyên truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đặc khu Côn Đảo; Ban Xây dựng Đảng các phường, xã và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12.2026, với TP.HCM là địa bàn tổ chức chính, đăng cai các môn thi đấu, cùng các địa phương đăng cai là thành phố Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 21.11, lễ bế mạc dự kiến diễn ra ngày 12.12.

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn của cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và các ngành Công an, Quân đội.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, việc đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội nhằm tạo sự quan tâm, hưởng ứng, theo dõi và cổ vũ của cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh và phát triển đời sống văn hóa.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, quy mô và tầm vóc của Đại hội; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao; những đóng góp của Đại hội đối với sự phát triển của thể thao Việt Nam trên phạm vi cả nước và quốc tế.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần gắn với quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch của TP.HCM; giới thiệu hình ảnh con người Thành phố thân thiện, mến khách; lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thể thao.

Để bảo đảm hiệu quả, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu tổ chức tuyên truyền theo ba giai đoạn: trước, trong và sau Đại hội.

Trong giai đoạn trước Đại hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thông tin về công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất, địa điểm và các môn thi đấu, lực lượng vận động viên; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh giới thiệu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch và những chương trình hưởng ứng Đại hội.

Hoạt động cổ động trực quan được triển khai tại trụ sở cơ quan, các thiết chế văn hóa - thể thao, tuyến đường, khu vực công cộng và địa điểm tập trung đông người thông qua pano, áp phích, băng rôn, cờ phướn, màn hình điện tử, màn hình LED và các phương tiện truyền thông số.

Việc tuyên truyền phải bảo đảm thống nhất với bộ nhận diện chính thức của Đại hội, phù hợp mỹ quan đô thị và đúng quy định.

Trong thời gian Đại hội diễn ra, các cơ quan thông tin, truyền thông thường xuyên cập nhật lịch thi đấu, kết quả, thành tích nổi bật của các đoàn thể thao, vận động viên, huấn luyện viên; thông tin về lễ khai mạc, lễ bế mạc và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đồng hành.

Đặc biệt, chú trọng giới thiệu những tấm gương vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp; lan tỏa những câu chuyện đẹp, tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng, vì màu cờ, sắc áo.

Sau Đại hội, công tác tuyên truyền tiếp tục tập trung phản ánh những kết quả nổi bật, thành tích của các đoàn, vận động viên; những dấu ấn trong công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn, cơ sở vật chất và đóng góp của TP.HCM đối với thành công chung của Đại hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy, địa phương phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trang thông tin điện tử, mạng xã hội chính thức và các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn.

Đối với những địa phương có địa điểm tổ chức thi đấu, cần tăng cường tuyên truyền tại các tuyến đường dẫn đến địa điểm thi đấu, khu vực công cộng và nơi đón tiếp đại biểu, vận động viên; đồng thời vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Đại hội; lồng ghép nội dung tuyên truyền với các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động văn hóa - thể thao và sinh hoạt của các tổ chức.

Đối với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị chủ động xây dựng kế hoạch, tăng thời lượng và tần suất thông tin về Đại hội trên báo chí, phát thanh, truyền hình và nền tảng số.

Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai đa dạng, từ truyền hình trực tiếp, livestream, mạng xã hội đến bản tin thể thao, phim tài liệu, trailer, các tuyến tin, bài, phóng sự và chuyên mục phù hợp với từng giai đoạn.

Bên cạnh việc phản ánh diễn biến và kết quả thi đấu, các cơ quan báo chí cần tăng cường giới thiệu những câu chuyện đẹp về thể thao, quảng bá văn hóa, con người, các điểm đến tiêu biểu và hoạt động du lịch, xúc tiến thương mại đồng hành cùng Đại hội.

Một yêu cầu quan trọng được Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh là bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất từ nguồn chính thức. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động theo dõi dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, xác minh và phối hợp xử lý thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức và diễn biến Đại hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; thường xuyên cập nhật, sử dụng thông tin, tài liệu và bộ nhận diện chính thức của Đại hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo.

Với vai trò là địa bàn tổ chức chính, việc TP.HCM chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền không chỉ góp phần tạo không khí sôi nổi, cổ vũ các đoàn thể thao tranh tài mà còn là cơ hội giới thiệu những thành tựu phát triển, bản sắc văn hóa và hình ảnh con người Thành phố đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, góp phần vào thành công chung của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.