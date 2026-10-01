Thời gian qua, TP.HCM xảy ra một số vụ cháy tại gara, bãi đỗ xe, chành xe, gây thiệt hại lớn về tài sản, phương tiện và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Gần nhất, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3/8/2026, khu vực bãi để xe máy cũ của cửa hàng xe máy Phong Motor trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An xảy ra cháy, khiến hơn 50 phương tiện bị thiêu rụi.

TP.HCM tăng cường PCCC tại gara, bến bãi, chành xe.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 17/5/2026, ba xe đầu kéo container đang đậu tại một bãi xe cạnh đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vụ việc khiến ba xe đầu kéo cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Từ thực tế trên, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh vận tải, gara, bến bãi, chành xe nâng cao ý thức và chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở

Chiều 30/9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 16 phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông tổ chức tuyên truyền PCCC đến các nhà xe và hành khách về việc bảo đảm an toàn PCCC khi sử dụng, lưu thông bằng phương tiện cơ giới.

Lực lượng chức năng đã phát tờ rơi tuyên truyền đến các nhà xe như: Phương Trang, Kim Lý, Tân Hưng, Kim Ngân, Đại Nghĩa, Thành Công... và hơn 300 hành khách tại Bến xe Miền Đông (cũ).

Đây là khu vực tập trung hàng chục đơn vị vận tải, hàng trăm phương tiện chở khách và hàng hóa hoạt động liên tục.

Vì vậy, việc bảo đảm an toàn PCCC không chỉ phụ thuộc vào lực lượng chuyên trách mà cần sự quan tâm, chủ động của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp và người trực tiếp làm việc tại đây.

Tuyên truyền kiến thức PCCC đến hành khách.

Theo lực lượng chức năng, gara ô tô, bến bãi, chành xe là những nơi tập trung số lượng lớn phương tiện cơ giới, đồng thời thường có nhiên liệu, dầu mỡ, ắc quy và nhiều vật liệu dễ cháy.

Các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, thay dầu, hàn cắt kim loại hoặc kích điện ắc quy cũng có thể phát sinh nguồn nhiệt, tia lửa và trở thành nguyên nhân dẫn đến cháy nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, công tác PCCC tại các cơ sở này cần được thực hiện thường xuyên, từ khâu bố trí phương tiện, hàng hóa, hệ thống điện đến việc kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC và tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ.

Không để phương tiện, hàng hóa cản lối thoát nạn

Để hạn chế nguy cơ cháy, nổ, các cơ sở cần thực hiện nghiêm các quy định về PCCC; trong đó chú trọng việc niêm yết biển cấm hút thuốc, cấm sử dụng hoặc mang các dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào khu vực chứa hàng hóa và bãi đỗ xe.

Các chành xe cũng cần kiểm soát chặt việc lưu giữ, trung chuyển xăng dầu, hóa chất, khí nén dễ cháy và các chất nguy hiểm khác. Trường hợp phải bảo quản cần bố trí khu vực chuyên dụng, bảo đảm các yêu cầu an toàn theo quy định.

Phương tiện và hàng hóa phải được sắp xếp đúng vị trí, bảo đảm khoảng cách an toàn, không lấn chiếm lối đi, cửa ra vào hoặc đường giao thông nội bộ.

Đây là yêu cầu quan trọng để vừa hạn chế khả năng cháy lan, vừa tạo điều kiện cho việc thoát nạn và tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, hệ thống điện tại bãi xe, gara và khu vực kho hàng cần được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên; chú trọng thiết bị đóng cắt, ổ cắm, đường dây dẫn điện nhằm phòng ngừa chập điện, quá tải.

Khi kết thúc ca làm việc, cần cắt các nguồn điện không cần thiết; bố trí aptomat tổng để chủ động ngắt điện tại các khu vực như kho hàng, khu vực sạc bình khi không sử dụng.

Tuyên truyền PCCC đến các nhà xe và hành khách về việc bảo đảm an toàn PCCC khi sử dụng, lưu thông bằng phương tiện cơ giới.

Các cơ sở cũng phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, trong đó bình chữa cháy xách tay cần được bố trí ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và không bị che khuất.

Đối với những bến bãi, chành xe có diện tích, khối tích thuộc diện phải trang bị theo quy chuẩn, cần bảo đảm đầy đủ các hệ thống như họng nước chữa cháy trong nhà, báo cháy tự động và chữa cháy tự động theo yêu cầu.

Cùng với trang thiết bị, lực lượng PCCC tại chỗ cần được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả.

Người làm việc tại bến bãi, chành xe phải được huấn luyện nghiệp vụ, kiến thức PCCC theo quy định; đồng thời cơ sở cần xây dựng và tổ chức thực tập định kỳ phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sát với tình hình thực tế.

Việc chủ động nhận diện và khắc phục nguy cơ ngay từ cơ sở được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại về người, phương tiện và tài sản, nhất là tại những khu vực tập trung nhiều phương tiện hoạt động liên tục.