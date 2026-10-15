TP.HCM tăng cường kiểm tra cây xanh sau các vụ ngã đổ liên tiếp

Tăng cường rà soát cây xanh

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, ngày 7/10, một cây da cổ thụ ngã đổ tại khu vực trước giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Cây xanh này thuộc phạm vi quản lý trong khuôn viên tòa nhà nằm tại góc giao lộ.

Hai ngày sau, ngày 9/10, hai cây phượng bật gốc trên đường số 30, phường Tân Hưng. Khu vực có cây xanh xảy ra sự cố thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Trước tình trạng cây xanh ngã đổ gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện, Sở Xây dựng cho biết, từ đầu mùa mưa đến nay đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý và vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật chủ động kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, kịp thời xử lý các nguy cơ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì hoạt động bình thường của các công trình hạ tầng thiết yếu.

Hiện trường vụ cây xanh ngã đổ.

Đối với hệ thống công viên, cây xanh, yêu cầu trọng tâm là kiểm tra toàn diện cây xanh trên đường phố, trong công viên và khu dân cư. Những cây bị sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bọng gốc hoặc nghiêng, có nguy cơ gãy đổ cần được xem xét xử lý, đốn hạ hoặc trồng thay thế kịp thời.

Các đơn vị cũng phải lưu ý những cây có hệ rễ bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công công trình hạ tầng, cành nhánh của cây cao lớn như sao, dầu, lim xẹt. Những hàng cây cổ thụ, cây tại khu vực đông người qua lại và tuyến đường có mật độ giao thông cao cần được ưu tiên kiểm tra nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Đánh giá về công tác quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh đô thị, Sở Xây dựng cho biết nhiệm vụ bảo đảm an toàn cây xanh luôn được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, đặc biệt trước và trong mùa mưa bão.

Bên cạnh việc rà soát, cắt tỉa và xử lý cành nhánh khô theo quy trình kỹ thuật, ngành chức năng còn thực hiện các biện pháp như hạ thấp chiều cao cây có kích thước lớn, thu gọn tán và chọn lọc loại bỏ cành nhánh cây dầu phân loại 3 để giảm thiểu nguy cơ gãy đổ.

Đối với các sự cố gây thiệt hại về người và tài sản, Sở cho biết sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị được giao chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh. Trên cơ sở đó, các giải pháp quản lý phù hợp sẽ được triển khai nhằm hạn chế những sự cố tương tự.

Duy trì ứng trực 24/24 giờ

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục yêu cầu Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cây xanh đường phố, nhất là tại những tuyến có mật độ giao thông lớn, tập trung nhiều cây kích thước lớn và cây dầu phân loại 3.

Công tác tuần tra, kiểm tra sẽ được đẩy mạnh nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Những cây có khiếm khuyết như sam thân, mục, bọng hoặc biểu hiện nguy hiểm như nghiêng, nhớm gốc sẽ được kiểm tra, đánh giá bằng các biện pháp kỹ thuật và phương tiện hiện có để kịp thời xử lý.

Các đơn vị liên quan đồng thời tổ chức ứng trực 24/24 giờ, đặc biệt trong thời điểm mưa bão, bố trí phương tiện và lực lượng phù hợp để chủ động giải quyết các tình huống phát sinh, hạn chế ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Theo tiêu chí được Sở Xây dựng thông tin, việc đốn hạ, thay thế cây xanh được xem xét đối với những cây đã chết khô hoàn toàn; cây suy yếu, không còn khả năng phát triển bình thường và bảo đảm an toàn; cây bị xâm hại hệ rễ, ảnh hưởng đến khả năng neo giữ; cây bị tổn thương nghiêm trọng, mục hoặc bọng, có nguy cơ gãy đổ; cây nghiêng, nhớm gốc với nguy cơ ngã đổ cao và các trường hợp cụ thể khác.

Cây cổ thụ bật gốc hôm 7/10.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng lưu ý, dù các biện pháp kiểm tra, chăm sóc và phòng ngừa được triển khai thường xuyên, thời tiết cực đoan như mưa giông kéo dài, gió lốc mạnh vẫn có thể khiến cây xanh gãy nhánh hoặc ngã đổ, gây nguy hiểm cho người, tài sản và cản trở giao thông.

Để chủ động phòng tránh, người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn khi có giông, lốc; hạn chế đi lại trên những tuyến đường có cây xanh kích thước lớn; không đứng chờ, trú mưa dưới gốc cây và không dừng, đậu phương tiện dưới cây xanh.

Khi phát hiện cây có dấu hiệu mất an toàn hoặc xảy ra sự cố cây xanh trên đường phố, người dân có thể phản ánh qua Tổng đài 1022 của TP.HCM để cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin, kịp thời kiểm tra và xử lý.