Theo Chi cục, tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn Thành phố cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với mặt hàng thực phẩm.

Các vi phạm chủ yếu là kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hoặc vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm. Riêng với đường cát, trong 10 tháng đầu năm, các đội quản lý thị trường đã xử lý 43 vụ; tạm giữ gần 21 tấn đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ.

TP.HCM đã tạm giữ hơn 58 tấn hàng hóa và 148.000 đơn vị sản phẩm vi phạm

Theo kế hoạch trong đợt cao điểm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, các đội quản lý thị trường sẽ tăng cường theo dõi địa bàn, thu thập thông tin, nhận diện dấu hiệu vi phạm để tập trung kiểm tra những mặt hàng, địa điểm có nguy cơ cao.

Trong đó, trọng điểm là các mặt hàng gồm bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, thịt và các sản phẩm từ thịt, dầu ăn, gia vị… Đồng thời, tập trung kiểm tra chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và các tổ chức, cá nhân bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

TP.HCM tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm cao điểm cuối năm

Để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, giữ ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, TP.HCM tăng cường kiểm tra và truy xuất nguồn gốc nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ tăng cường quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm trong cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ tại các cơ sở trên địa bàn Thành phố.