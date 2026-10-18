TP.HCM tăng cường giáo dục an toàn giao thông trong trường học

Đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, sinh viên

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong các cơ sở giáo dục, hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông trong học sinh, sinh viên.

Theo thống kê, trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT đã tổ chức 155 lượt tuyên truyền, thu hút 174.705 học sinh, sinh viên và người học tham dự.

CSGT Công an TP.HCM đồng hành cùng học sinh, sinh viên xây dựng văn hóa giao thông.

Trong đó, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và cơ sở tương đương tổ chức 32 lượt tuyên truyền với 16.754 người tham dự.

Tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác, lực lượng chức năng triển khai 123 lượt, thu hút 157.951 người tham dự.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định pháp luật, trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp học sinh, sinh viên nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn, từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành quy định khi lưu thông.

Tăng cường tuyên truyền trong trường học.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, CSGT phối hợp với ngành giáo dục và hệ thống HEAD Honda tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng lái xe an toàn.

Học sinh được hướng dẫn nhận biết, phán đoán tình huống nguy hiểm, thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT.

Xử lý hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm

Song song với công tác tuyên truyền, CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm quanh trường học, nhất là vào thời điểm đầu giờ và tan học. Các tổ công tác tập trung phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong tháng 9/2026, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm. Đáng chú ý, có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các bãi xe trong trường học.

Những con số này cho thấy tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh vẫn cần được quan tâm, chấn chỉnh.

Việc không đội mũ bảo hiểm làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm, trong khi học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện có thể chưa đáp ứng các điều kiện cần thiết về pháp lý và kỹ năng xử lý tình huống trên đường.

Bên cạnh xử lý trực tiếp trên đường, lực lượng CSGT còn chú trọng kiểm tra các bãi trông giữ xe trong và xung quanh trường học.

Công an cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động trông giữ phương tiện, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa tình trạng học sinh sử dụng xe không đúng quy định.

Thời gian tới, lực lượng CSGT phối hợp với công an cấp xã tiếp tục duy trì các tổ công tác tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm, tổ chức phân luồng giao thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với học sinh vi phạm, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo đến nhà trường để phối hợp giáo dục, kiểm điểm phù hợp. Những trường hợp phụ huynh hoặc chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển cũng sẽ được xem xét, xử lý theo quy định. Theo lực lượng chức năng, xây dựng văn hóa giao thông học đường không chỉ phụ thuộc vào hoạt động tuyên truyền hay kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng. Mỗi phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc lựa chọn phương tiện phù hợp, không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời thường xuyên nhắc nhở các em đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy tắc giao thông và chủ động phòng tránh nguy hiểm khi đi đường. Thông qua việc kết hợp tuyên truyền với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, CSGT TP.HCM hướng đến xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của học sinh và phòng ngừa tai nạn giao thông.