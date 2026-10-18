TP.HCM tăng cường giáo dục an toàn giao thông trong trường học
Trong tháng 9/2029, CSGT TP.HCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.
Đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, sinh viên
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong các cơ sở giáo dục, hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông trong học sinh, sinh viên.
Theo thống kê, trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT đã tổ chức 155 lượt tuyên truyền, thu hút 174.705 học sinh, sinh viên và người học tham dự.
Trong đó, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và cơ sở tương đương tổ chức 32 lượt tuyên truyền với 16.754 người tham dự.
Tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác, lực lượng chức năng triển khai 123 lượt, thu hút 157.951 người tham dự.
Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định pháp luật, trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp học sinh, sinh viên nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn, từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành quy định khi lưu thông.
Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, CSGT phối hợp với ngành giáo dục và hệ thống HEAD Honda tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng lái xe an toàn.
Học sinh được hướng dẫn nhận biết, phán đoán tình huống nguy hiểm, thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT.
Xử lý hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm
Song song với công tác tuyên truyền, CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm quanh trường học, nhất là vào thời điểm đầu giờ và tan học. Các tổ công tác tập trung phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Trong tháng 9/2026, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm. Đáng chú ý, có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.
Những con số này cho thấy tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh vẫn cần được quan tâm, chấn chỉnh.
Việc không đội mũ bảo hiểm làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm, trong khi học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện có thể chưa đáp ứng các điều kiện cần thiết về pháp lý và kỹ năng xử lý tình huống trên đường.
Bên cạnh xử lý trực tiếp trên đường, lực lượng CSGT còn chú trọng kiểm tra các bãi trông giữ xe trong và xung quanh trường học.
Công an cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động trông giữ phương tiện, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa tình trạng học sinh sử dụng xe không đúng quy định.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tp-hcm-tang-cuong-giao-duc-an-toan-giao-thong-trong-truong-hoc-543756.html