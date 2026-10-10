TP.HCM tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy

Thời gian qua, Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng, chống ma túy và vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

CSGT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thủy đến người dân và doanh nghiệp vận tải.

Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ phối hợp Đội CSGT Nam Sài Gòn và Công an phường Tân Phước tổ chức tuyên truyền cho 95 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên Công ty Cổ phần VINA LOGISTICS tại khu vực Ngã tư Rạch, phường Tân Phước, TP.HCM.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; trang bị, sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành quy tắc, tín hiệu giao thông đường thủy và bảo đảm an toàn khi vận chuyển hàng hóa.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi hoạt động, chấp hành quy định về tải trọng, số người được phép chở; không sử dụng rượu, bia, chất kích thích và chủ động theo dõi thời tiết, thủy văn để phòng ngừa tai nạn, sự cố.

Trao tặng áo phao, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Cùng với đó, các đơn vị tuyên truyền quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động người dân không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Dịp này, các đơn vị trao tặng 120 áo phao, vận động 120 người dân ký cam kết chấp hành pháp luật và trao 6 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong công tác phòng, chống ma túy, lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về tác hại của ma túy và các chất kích thích đối với sức khỏe, khả năng nhận thức, phán đoán và xử lý tình huống.

Thuyền trưởng, thuyền viên, người điều khiển phương tiện được nhắc nhở không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy hoặc các chất ảnh hưởng đến khả năng điều khiển.

Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thuyền trưởng, thuyền viên và người điều khiển phương tiện thủy.

Các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải cũng được vận động nâng cao trách nhiệm, chủ động phát hiện và thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát đường thủy chủ động hỗ trợ người dân, thuyền viên khi gặp sự cố trên sông, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Thêu, tổ công tác gồm Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Trung tá Huỳnh Công Hiển và Thiếu tá Nguyễn Văn Ngoan thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ nhận được tin báo từ chủ phương tiện VL16016 về việc sà lan đang hành trình thì nước tràn vào bên trong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện, hàng hóa và người trên phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy hỗ trợ phương tiện gặp sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, nắm tình hình và triển khai biện pháp hỗ trợ. Các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với thuyền viên kiểm tra tình trạng sà lan, động viên thuyền viên bình tĩnh xử lý và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn.

Nhận thấy phương tiện cần được đưa về khu vực an toàn để khắc phục sự cố, tổ công tác hỗ trợ, dẫn sà lan VL16016 về Cảng Bảo Toàn. Trong suốt hành trình, lực lượng chức năng theo dõi tình trạng phương tiện, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên tuyến đường thủy.

Thông qua tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người dân, Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ tiếp tục góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, tai nạn và sự cố trên các tuyến sông, xây dựng hình ảnh lực lượng CSGT trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.