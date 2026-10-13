TP.HCM tăng chuyến Metro, xe buýt phục vụ lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp này, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM điều chỉnh tăng số lượt khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) lên 246 lượt tàu trong ngày, tăng 18 lượt so với kế hoạch.

Tuyến xe buýt số 10 (Bến xe Miền Tây – Đại học Quốc gia) cũng được tăng cường lên 112 chuyến/ngày, thêm 10 chuyến so với lịch hoạt động thông thường.

Bên cạnh việc bổ sung phương tiện, Trung tâm yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động bố trí nhân sự, tăng cường điều hành và theo dõi lượng hành khách để kịp thời điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với tình hình thực tế.

Các đơn vị đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ trong thời gian diễn ra buổi lễ.

Người dân có thể lựa chọn các tuyến xe buýt số 13 (Bến xe buýt Sài Gòn – Bến xe Củ Chi), số 30 (Chợ Tân Hương – Bến xe Văn Thánh), số 65 (Bến Thành – Cách mạng Tháng Tám – Bến xe An Sương) và số 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Ngã tư Ga) để đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Hành khách xuống tại các trạm dừng xung quanh công viên để tiếp cận địa điểm tổ chức.

Đối với hành trình đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, mạng lưới xe buýt có các tuyến số 8, 10, 19, 33, 53, 56, 67, 93, 99, 150, 164 và 170; cùng các tuyến số 61-9, 61-77, 60-1, 60-3 và 60-7. Người dân cũng có thể kết hợp sử dụng tuyến metro số 1 để thuận tiện di chuyển.

Trong đó, các tuyến xe buýt số 8, 10, 19, 33, 53, 99 và 164 kết nối khu vực Đại học Quốc gia; các tuyến số 56, 67, 93, 150 và 60-7 kết nối khu vực Bến xe Miền Đông mới. Tùy điểm xuất phát, người dân có thể lựa chọn tuyến phù hợp để tiếp cận khu vực nghĩa trang.

TP.HCM tăng chuyến Metro phục vụ người dân trong ngày 14/10.

Đối với người dân di chuyển từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố bằng xe buýt, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng hướng dẫn đón tuyến số 65 tại số 542 Cách mạng Tháng Tám, sau đó xuống tại trạm xe buýt Bệnh viện Tân Bình, số 605 Hoàng Văn Thụ, để chuyển sang tuyến số 8 và tiếp tục hành trình đến nghĩa trang.

Việc tăng cường hoạt động Metro, xe buýt và hướng dẫn cụ thể các tuyến kết nối nhằm giúp người dân chủ động lựa chọn phương tiện, thuận tiện tham dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong ngày diễn ra sự kiện.