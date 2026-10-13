TP.HCM tăng chuyến metro, xe buýt phục vụ lễ an táng hài cốt liệt sĩ

Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tăng số lượt khai thác tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) lên 246 lượt tàu/ngày, tăng 18 lượt so với kế hoạch.

Tuyến xe buýt số 10 (Bến xe Miền Tây – Đại học Quốc gia) cũng được tăng cường lên 112 chuyến/ngày, thêm 10 chuyến so với lịch thông thường.

TP.HCM tăng chuyến metro, xe buýt để phục vụ người dân tham dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Các đơn vị vận tải được yêu cầu chủ động bố trí nhân sự, theo dõi lượng hành khách để điều chỉnh phương án khai thác phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ.

Để đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt số 13, 30, 65 và 103, xuống tại các trạm dừng xung quanh công viên.

Đối với hành trình đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, các tuyến xe buýt phục vụ kết nối gồm số 8, 10, 19, 33, 53, 56, 67, 93, 99, 150, 164, 170 và các tuyến 61-9, 61-77, 60-1, 60-3, 60-7. Người dân cũng có thể kết hợp metro số 1 để thuận tiện di chuyển.

Riêng hành trình từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến nghĩa trang, người dân có thể đón xe buýt số 65 tại số 542 Cách mạng Tháng Tám, xuống tại trạm Bệnh viện Tân Bình (605 Hoàng Văn Thụ), sau đó chuyển sang tuyến số 8 để tiếp tục hành trình.

Việc tăng cường phương tiện công cộng và hướng dẫn các tuyến kết nối nhằm giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình, thuận tiện tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ trong ngày 14/10.

Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Đây là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Theo kế hoạch, từ 7h30, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Lễ viếng, truy điệu bắt đầu lúc 8h. Sau đó, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ di chuyển khoảng 26km đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phường Long Bình; lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày. Để người dân cùng tham gia tiễn biệt, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM kêu gọi người dân cầm hoa trắng đứng dọc tuyến đường đoàn xe đi qua, thể hiện lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Hoạt động tiễn đưa cần bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến giao thông. Lễ viếng, truy điệu được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99.9 MHz từ 8h đến 10h.