TP.HCM tăng 17 bậc, Đà Nẵng lần đầu vào bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh minh họa

Bước tiến trên bản đồ tài chính quốc tế

Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40), do Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc công bố, TP.HCM đạt 692 điểm, xếp thứ 67 trong số 117 trung tâm tài chính được đánh giá.

So với kỳ xếp hạng trước, thành phố tăng 17 bậc và 27 điểm, trở thành một trong những trung tâm có mức cải thiện thứ hạng nổi bật. Tính trong hai kỳ công bố năm 2026, TP.HCM đã tăng tổng cộng 28 bậc, từ vị trí 95 lên 67.

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục nằm trong nhóm 15 trung tâm tài chính được giới chuyên môn dự báo sẽ gia tăng tầm quan trọng trong hai đến ba năm tới. Ở lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), TP.HCM tăng 12 bậc, lên vị trí 71 toàn cầu.

Cùng thời điểm, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng lần đầu xuất hiện trong GFCI, đứng thứ 71 toàn cầu. Đây là dấu mốc đáng chú ý khi Việt Nam có hai địa điểm cùng hiện diện trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính quốc tế.

GFCI được xây dựng trên cơ sở kết hợp các chỉ số định lượng và đánh giá của cộng đồng tài chính quốc tế. Năm nhóm tiêu chí chủ yếu gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín quốc tế.

Vì vậy, sự cải thiện thứ hạng không đơn thuần phản ánh quy mô hoạt động tài chính mà còn cho thấy đánh giá của thị trường đối với những điều kiện nền tảng để hình thành và phát triển trung tâm tài chính.

Ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, đánh giá việc thành phố tăng hạng và Việt Nam có hai địa điểm được xếp hạng quốc tế là tín hiệu tích cực.

Theo ông, điều quan trọng hơn nằm ở những nền tảng được xây dựng, chất lượng hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn trong những năm tới.

Nhận định này cho thấy thách thức tiếp theo không chỉ là duy trì vị trí trên bảng xếp hạng, mà phải chuyển những đánh giá tích cực thành hoạt động đầu tư, giao dịch và huy động vốn thực chất.

Cạnh tranh bằng thể chế và năng lực kết nối vốn

Theo Kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035, được phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 22/7/2026, Việt Nam định hướng xây dựng hai địa điểm với những lợi thế bổ trợ cho nhau.

TP.HCM tập trung phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện, bao gồm thị trường vốn, ngân hàng, quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính xanh, tài chính số và các sản phẩm phái sinh hàng hóa gắn với thương mại quốc tế.

Trong khi đó, Đà Nẵng hướng tới mô hình trung tâm tài chính gắn với đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính, ưu tiên tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch chuyên biệt, tài trợ chuỗi cung ứng và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm tài chính mới.

Ông Marc Knapper, thành viên Nhóm tư vấn chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng bước tiến trên bảng xếp hạng là tín hiệu tích cực, nhưng mục tiêu cuối cùng không phải thứ hạng.

Theo ông, thước đo quan trọng là khả năng chuyển niềm tin của nhà đầu tư thành dòng vốn thực chất. Điều này đòi hỏi môi trường pháp lý có tính dự báo, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, thị trường vốn phát triển sâu rộng và nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao.

Với Đà Nẵng, việc lựa chọn các lĩnh vực tài chính mới được kỳ vọng tạo ra lợi thế riêng, thay vì cạnh tranh trực diện về quy mô với những trung tâm tài chính đã phát triển lâu năm.

Ông Đặng Đình Đức, đại diện Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, nhấn mạnh mục tiêu không phải chỉ có tên trên bản đồ tài chính, mà là hình thành một trung tâm có hoạt động thực chất, kết nối nguồn vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Việc TP.HCM và Đà Nẵng cùng được ghi nhận trên bảng xếp hạng toàn cầu vì thế là bước khởi đầu đáng chú ý. Nhưng để nâng cao vị thế, Việt Nam cần tiếp tục chuyển lợi thế về chính sách, hạ tầng và tiềm năng thị trường thành những sản phẩm tài chính cạnh tranh, giao dịch thực tế và dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế.