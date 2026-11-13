TP.HCM: Tận tâm, dốc sức xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ

Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn TP.HCM. Thời gian triển khai thu nhận mẫu từ nay đến ngày 17.11 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định chính xác danh tính hài cốt các Anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

Theo đó, bên cạnh tổ chức ba Trạm thu nhận mẫu tập trung tại các phường Phú Nhuận, Thủ Dầu Một và phường Bà Rịa; Công an TP.HCM còn triển khai ba Tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với các trường hợp thân nhân liệt sĩ đi lại khó khăn, không thể đến trực tiếp các điểm thu mẫu.

TP.HCM tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin

Có anh ruột hy sinh tại Hải Phòng cách đây 80 năm nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt, bà Đào Thị Tân (85 tuổi) ngụ phường Bàn Cờ nhờ cháu ruột đưa đến điểm thu nhận mẫu ADN từ rất sớm để lực lượng chức thực hiện công tác lấy mẫu với mong muốn duy nhất là tìm được hài cốt của người anh ruột, để gia đình nguôi đi nỗi đau đằng đẵng 80 năm qua.

Bà Tân cho biết, anh trai ruột là Đào Văn Thi hy sinh năm 1946 tại Hải Phòng. Gia đình dù đã tìm kiếm mỏi mòn trong hàng chục năm qua nhưng vẫn chưa biết liệt sĩ Đào Văn Thi yên nghỉ ở đâu? Là người em gái út trong gia đình đến lấy mẫu sinh phẩm AND, bà Tân đặt vô vàn niềm tin và hy vọng vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Đảng và Nhà nước sẽ tìm được hài cốt của anh trai mình. Đó cũng là niềm mong mỏi và ước nguyện duy nhất của bà ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.

Lực lượng chức năng tận tình hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến thực hiện thu nhận mẫu ADN

Chia sẻ về công tác thu nhận mẫu ADN đợt 2, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, đến nay nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, nhiều gia đình đã đợi chờ qua mấy chục năm vẫn chưa biết người thân mình yên nghỉ nơi đâu.

Trong khi đó, nhiều thân nhân liệt sĩ đã tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn; điều này đặt ra trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay phải nỗ lực, tận tâm, dốc sức thực hiện để tìm lại tên tuổi cho các Anh hùng liệt sĩ.

Đại tá Trần Hồng Minh cho biết, quá trình thu nhận mẫu AND bảo đảm đúng người, đúng quy trình; mỗi liệt sĩ tối đa 02 thân nhân, mẫu sinh phẩm được bảo quản, bàn giao an toàn; thông tin cá nhân của các gia đình được bảo mật tuyệt đối, dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”…

Bà Đào Thị Tân (85 tuổi) đặt vô vàn niềm tin và hy vọng vào "Chiến dịch 500 ngày đêm" sẽ tìm thấy hài cốt liệt sĩ của anh trai ruột để nguôi đi nỗi mong mỏi đằng đẵng 80 năm qua

Trong quá trình triển khai lấy mẫu, lực lượng chức năng xác định lấy sự thuận tiện của các gia đình liệt sĩ làm thước đo, phân luồng hợp lý để thân nhân không phải chờ lâu. Đối với thân nhân là người tuổi cao, ốm đau, đi lại khó…; các tổ cơ động sẽ đến tận nhà để thu nhận mẫu với sự hỗ trợ của lực lượng y tế địa phương để xử trí các tình huống đột xuất về sức khỏe, Đại tá Trần Hồng Minh cho biết thêm.

Công an TP.HCM kêu gọi thân nhân của liệt sĩ trên địa bàn Thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để sớm xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là sứ mệnh thiêng liêng, nhân văn, trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng kết quả tìm kiếm tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 12.11, TP.HCM đã quy tập được 1.017 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 371 bộ có di vật kèm theo.

Cụ thể gồm 984 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí mộ tập thể tại khu A và 06 vị trí mộ tập thể tại khu B.