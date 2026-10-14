TP.HCM: Tam Thắng nhân rộng mô hình 'Nhà của pin'

20 mô hình “Nhà của pin” cùng các poster hướng dẫn thu gom, thải bỏ pin đúng quy định đã được Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM trao tặng, hỗ trợ phường Tam Thắng trong Lễ phát động Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2026, sáng 15.10.

Chương trình diễn ra tại Hội trường UBND phường Tam Thắng, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM, lãnh đạo UBND và các phòng ban chuyên môn của phường, cùng hơn 150 đại biểu là Trưởng khu phố, đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Các điểm thu gom hướng đến những loại chất thải nguy hại thường phát sinh trong sinh hoạt gia đình, như pin đã qua sử dụng, bóng đèn hư và vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại. Người dân được khuyến khích thu gom pin cũ và các vật dụng nguy hại khác theo đúng hướng dẫn.

Việc nhân rộng những sáng kiến phù hợp như “Nhà của pin” góp phần đưa việc thu gom chất thải nguy hại vào sinh hoạt thường ngày. Ảnh minh họa: homedepot

“Nhà của pin” vốn là sáng kiến của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tam Thắng, đã được thí điểm tại một số khu phố trong thời gian qua. Với sự hỗ trợ của Quỹ, mô hình sẽ được mở rộng đến các khu phố khác, giúp người dân có thêm địa điểm thu gom pin đã qua sử dụng ngay gần nơi sinh sống.

Việc đưa điểm thu gom đến gần khu dân cư được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nguy hại, đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân, hộ gia đình hình thành thói quen phân loại và thu gom riêng những loại rác thải này.

Bên cạnh hoạt động dành cho cộng đồng, Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM cũng giới thiệu đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại phường Tam Thắng những chính sách hỗ trợ tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường. Đại diện Quỹ trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan, giúp đơn vị và doanh nghiệp thuận tiện hơn khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư cho các giải pháp môi trường.

Thông qua chương trình, Quỹ tiếp tục kết nối và hỗ trợ nguồn lực, đồng hành với chính quyền cơ sở, người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Việc nhân rộng những sáng kiến phù hợp như “Nhà của pin” góp phần đưa việc thu gom chất thải nguy hại vào sinh hoạt thường ngày, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.