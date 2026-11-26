UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tạm dừng việc tuyển dụng mới công chức, kể cả trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Việc tạm dừng kéo dài cho đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 được cấp có thẩm quyền quyết định theo Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị.

TP.HCM tạm dừng tuyển công chức, kể cả trường hợp đã thi xong.

Đối với việc điều chuyển cán bộ, công chức, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, địa phương tạm dừng thực hiện để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026, làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Trong trường hợp thật cần thiết để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và trong phạm vi biên chế được giao, các cơ quan, địa phương phải có văn bản nêu rõ sự cần thiết, vị trí việc làm cần tiếp nhận, số biên chế được giao và số cán bộ, công chức hiện có mặt; gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận việc tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức. Các cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về đề xuất của mình.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Chỉ đạo trên nhằm triển khai Công văn số 13451/BNV-CCVC ngày 20/11/2026 của Bộ Nội vụ về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.