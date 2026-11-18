Gần trưa 18/11, Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong ô tô khi đang dừng chờ đèn đỏ.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông H.T.D (44 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) điều khiển chiếc ô tô 5 chỗ mang biển số 61K… chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội, theo hướng từ ngã tư Thủ Đức đi ngã ba Khu công nghệ cao.

Khi đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã ba Khu công nghệ cao (phường Linh Xuân), ông D bất ngờ có biểu hiện co giật. Phát hiện vụ việc, người dân tìm cách hỗ trợ sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Thời điểm trên, ông D đang trên đường lái ô tô từ nhà đến công ty ở Khu công nghệ cao.