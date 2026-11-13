TP.HCM: Tai nạn tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân, giao thông ùn tắc

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên quan đến một ô tô và nhiều xe máy tại khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân.

Sau vụ va chạm, các phương tiện liên quan nằm tại khu vực xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Giao thông ùn ứ tại khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân sau vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra vào thời điểm nhiều phương tiện di chuyển qua tuyến đường, khiến giao thông tại khu vực bị ùn ứ. Dòng xe di chuyển chậm, nhiều phương tiện phải chờ để đi qua vị trí xảy ra tai nạn.

Theo ghi nhận tại khu vực cho thấy lượng phương tiện tập trung đông, giao thông gặp khó khăn sau sự cố.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.