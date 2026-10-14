TP.HCM sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), nhiều UBND phường, xã và Hội Doanh nghiệp thuộc các phường, xã tại TP.HCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng với nhiều hình thức thiết thực như gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân, đối thoại với lãnh đạo địa phương để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và ghi nhận những kiến nghị từ thực tiễn.

Đây cũng là dịp ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa chú trọng công tác an sinh xã hội

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa tổ chức chương trình chào mừng và kỷ niệm một năm thành lập Hội, nhìn lại kết quả hoạt động, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.

Ngày 10/10/2025, Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa chính thức được thành lập. Sau một năm hoạt động, Hội từng bước triển khai các chương trình kết nối, giao thương, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ông Đoàn Danh Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đoàn Danh Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, cho biết trong năm qua, Hội đã tổ chức các hoạt động giao thương, chia sẻ cơ hội kinh doanh, đào tạo kiến thức quản trị, đồng thời tổ chức các chuyến thăm, tìm hiểu hoạt động thực tế tại doanh nghiệp hội viên. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết, giúp các doanh nghiệp hiểu nhau hơn và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ông Tuấn cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương, cùng tâm huyết và những đóng góp của Ban Chấp hành, hội viên trong quá trình xây dựng và phát triển Hội. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời kỳ vọng các hội viên tiếp tục mở rộng mạng lưới, tăng cường kết nối, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau để xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp gắn kết, cùng phát triển.

Theo ông Tuấn, phát triển bền vững không chỉ đòi hỏi hiệu quả kinh doanh mà còn cần gắn với trách nhiệm xã hội, tích cực chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho cộng đồng. Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp và chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chia sẻ về kết quả hoạt động và định hướng thời gian tới, ông Hoàng Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, cho biết Hội đã triển khai nhiều hoạt động kết nối, giao thương, chia sẻ kiến thức, ký kết hợp tác với 4 hội, câu lạc bộ và đóng góp gần 100 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Hoàng Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, Trưởng Ban tổ chức

Trong năm 2027, Hội dự kiến tập trung phát triển hội viên, mở rộng hợp tác, gia tăng cơ hội kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua ứng dụng di động và tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu chúc mừng tại chương trình, ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, ghi nhận những kết quả tích cực của Hội sau một năm thành lập, đồng thời đánh giá cao sự gắn kết của cộng đồng doanh nghiệp. Ông mong muốn các hội viên tiếp tục hỗ trợ, hợp tác để cùng phát triển. Lãnh đạo phường cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong phạm vi thẩm quyền để doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa

Dịp này, UBND phường Tân Sơn Hòa gửi lẵng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp phường, đồng thời khen thưởng các doanh nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội và địa phương trong năm qua.

Hưởng ứng chương trình xây dựng phường không ma túy, Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân nâng cao trách nhiệm, chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Trong đó, doanh nghiệp cần tăng cường tuyên truyền cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh; mỗi gia đình quan tâm giáo dục, quản lý con em, người dân kịp thời tố giác các hành vi, địa điểm có dấu hiệu liên quan đến ma túy để cơ quan chức năng xử lý.

Trung tá Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh sự chung tay của toàn xã hội là yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hướng tới xây dựng phường Tân Sơn Hòa không ma túy.

Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa

Với mong muốn tiếp sức cho các em học sinh trên địa bàn, Ban Chấp hành Hội thống nhất hỗ trợ 20 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học phường Tân Sơn Hòa. Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội tiếp tục dành 15 triệu đồng hỗ trợ Công đoàn phường tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, hai nhà tài trợ Kim cương là ông Nguyễn Văn Học – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TV Mộc Gia Land và bà Ngô Thị Thanh Tâm – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH SX TM DV Hoa Như đã trao tặng kinh phí cho đại diện chính quyền địa phương, góp phần chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân trên địa bàn phường. Những nghĩa cử thiết thực này thể hiện tinh thần doanh nhân đồng hành cùng địa phương, phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và xây dựng cộng đồng Tân Sơn Hòa ngày càng đoàn kết, nghĩa tình, phát triển bền vững.

UBND phường Tân Sơn Hòa gửi lẵng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp phường nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, 30 gian hàng của doanh nghiệp hội viên và các đơn vị đồng hành được tổ chức, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại, xây dựng và các lĩnh vực liên quan, góp phần tạo không gian giao lưu, quảng bá và kết nối giữa các doanh nghiệp.

Xã Tân Vĩnh Lộc lắng nghe doanh nghiệp

Cũng trong không khí hưởng ứng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND xã Tân Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo xã với doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm tăng cường kết nối, lắng nghe và kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Tân Vĩnh Lộc, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách. Trước những khó khăn về thị trường, nguồn nhân lực, công nghệ và thủ tục hành chính, Hội hướng đến vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, hỗ trợ hội viên chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND xã Tân Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo xã với doanh nghiệp trên địa bàn

Thời gian tới, Hội tập trung củng cố tổ chức, tăng cường phối hợp với UBND xã tổ chức đối thoại định kỳ, kết nối các đơn vị chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hợp tác. Ông Hoàng cũng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức các hoạt động thiết thực, công khai, minh bạch, phát huy tinh thần tự nguyện và sự tham gia tích cực của hội viên.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã trao đổi, phản ánh những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sửa chữa, nâng cấp công trình và phát triển sản xuất. Một số ý kiến cũng đề cập nhu cầu cải thiện cơ sở hạ tầng, gắn định hướng phát triển kinh tế với điều kiện thực tế và đời sống người dân địa phương.

Trao đổi với doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và cho biết địa phương sẽ xem xét, phối hợp với các bộ phận chuyên môn hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền. Ông Nhân cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích các hoạt động đầu tư phù hợp, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông Nhân gửi lời chúc đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sức khỏe, thành công, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, tiếp tục gắn bó và đóng góp tích cực cho địa phương.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, tạo cơ hội giao lưu, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Phường Tân Bình thăm, chúc mừng doanh nghiệp

Tiếp nối các hoạt động hưởng ứng ngày 13/10, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Bình tổ chức nhiều đoàn đến thăm, gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của địa phương.

Thông qua các buổi gặp gỡ, lãnh đạo phường thăm hỏi, nắm bắt tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND phường Tân Bình, gửi lời chúc mừng đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặt hái nhiều thành tựu.

Lãnh đạo phường Tân Bình thăm, gặp gỡ Hội doanh nghiệp, ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của địa phương nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Với tinh thần “Doanh nghiệp phát tài - Địa phương phát triển”, bà Phượng khẳng định Đảng bộ, chính quyền phường luôn ghi nhận, trân trọng những đóng góp của doanh nghiệp, sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị yên tâm đầu tư, phát triển. Bà bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, tâm huyết và tinh thần đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục vươn lên, đóng góp tích cực cho xã hội, cùng chính quyền và nhân dân xây dựng phường Tân Bình ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.