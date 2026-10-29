TP.HCM số hóa 100% mộ đã khai quật

Chiều 29/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 thực hiện "chiến dịch 500 ngày đêm".

Quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa bàn

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đến ngày 23/10, thành phố đã quy tập 822 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng và 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân. Tổng số 827 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy vượt 4,1 lần chỉ tiêu cấp trên giao.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, kết quả này đạt được nhờ khai thác nhiều nguồn tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp thông tin từ nhân chứng lịch sử với các phương pháp kỹ thuật như radar xuyên đất, đo điện trở suất.

Những giấy tờ, ký hiệu đơn vị và di vật cá nhân được phát hiện trong quá trình tìm kiếm cũng là căn cứ quan trọng phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ, bên cạnh phương pháp giám định ADN.

Toàn cảnh hội nghị.

Trước đó, thành phố đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Ngoài Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng còn triển khai tìm kiếm tại khu vực suối Bông Trang - Nhà Đỏ, phường Chánh Phú Hòa; khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ; khu vực Bàu Bàng; khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; khu vực ấp Phúc Lộc, xã Hòa Hiệp và khuôn viên Trường Sĩ quan Công binh, phường Thủ Dầu Một.

Riêng tại khu vực ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, công tác tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phú Lữ

Số hóa 100% mộ đã khai quật, tiếp tục đối khớp ADN

Theo báo cáo, TP.HCM đã rà soát 18 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 46.777 mộ, gồm 46.404 mộ đơn và 373 mộ tập thể. Trong đó, 19.572 mộ có đủ thông tin, 16.957 mộ có một phần thông tin và 9.875 mộ chưa có thông tin.

Thành phố đang sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt và phần mềm báo cáo tiến độ chiến dịch. Cùng với việc thực hiện số hóa hồ sơ theo đúng quy trình, hướng dẫn, thành phố chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ nhập liệu tại các điểm quy tập và nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, 100% số mộ đã khai quật được số hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu.

Đối với nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo thành phố phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm bằng máy bay quân sự từ TP.HCM ra Hà Nội, bàn giao cho các đơn vị chuyên môn giám định ADN.

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế tham mưu việc vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định. Công an thành phố triển khai kế hoạch thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đến nay đã tiếp nhận 1.843 mẫu. Dự kiến trong tháng 11/2026, thành phố tiếp tục thu nhận mẫu sinh phẩm của khoảng 5.000 trường hợp.

Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị giám định ADN để tiếp nhận kết quả, cập nhật vào Ngân hàng ADN Quốc gia và tổ chức đối khớp dữ liệu ADN giữa thân nhân với hài cốt liệt sĩ, phục vụ xác minh danh tính.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm phối hợp liên ngành, thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, xác định tọa độ và khoanh vùng những địa bàn nghi vấn có hài cốt liệt sĩ. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính.

Trong năm 2027 và giai đoạn 2 chiến dịch 500 ngày đêm, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đề nghị tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố sẽ tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tham mưu lãnh đạo thành phố triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm.